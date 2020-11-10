沒開會報挨批 蘇貞昌不平：享受防疫效果又罵政府

行政院今年以疫情為由，暫停召開多場院級會議，近日屢遭批評，直至昨日才宣布本月底前將召開食品安全會報、治安會報等會議。行政院長蘇貞昌今則表示，批評者一方面享受防疫效果，一邊又罵政府，這並不公平，對公務員來說也不合理。

蘇貞昌本會期第八度赴立法院施政報告，會前接受時事問答時表示，台灣防疫世界公認最好、紓困最快，三倍券也得到最好的效果，上周在行政院會聽取報告成效，除了數字成績之外，相關六都代表也都希望政策擴大、延長，雖然政策研擬初期遭質疑沒有發現金等等，最後可見政府就是要把結果做出來、做到最有效。

蘇貞昌表示，防疫期間政府要求大家不要聚會，當然也要帶頭做，過去有各種大型會議、集合很多人、討論很多題目，疫情期間這種會議改成各種專案會議，比較機動也有效果，批評者一邊享受防疫效果，一邊又罵政府，這並不公平，對公務員來說也不合理，如今已經200多天本土零確診，政府將陸續進行相關會議，這都是機動靈活應用，最重要是結果要好才有效。