藍營抬道具豬杯葛 蘇貞昌：那隻豬一定也覺得煩死了

行政院長蘇貞昌本會期第八度赴立法院施政報告，預料仍會遭國民黨團杯葛，蘇在會前表示，國民黨團一直用這個手法讓立法院不能正常運作，訴求也一變再變，且每天抬著道具豬進出杯葛，如果那隻豬會講話，一定也覺得煩死了。

蘇貞昌說，人民想知道國際情勢變化、新冠肺炎第二波疫情在世界再度蔓延的時候，政府如何應對，過去也已四次在立法院做相關報告，甚至美豬、美牛也有專案報告，反而地方最需要了解的政院施政、地方建設、軌道建設、教育、紓困以及地方補助等等都沒有進行報告跟詢答，這一定不是地方與大家的期待，希望國民黨團能早一點結束杯葛，讓立院早點運作。

蘇貞昌也表示，並沒有簽開放萊豬的契約，而馬政府開放美牛，大家清清楚楚知道美牛都有萊克多巴胺，國人吃了八年也是事實，現在開放萊豬就是根據國際標準、聯合國標準，政府一定嚴格管理清楚標示。