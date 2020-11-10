聽新聞
test
0:00 / 0:00
我再遭WHA排除 蘇貞昌：中國會引來越來越多的國家譴責
世界衛生大會（WHA）昨復會，但在中國反對下，友邦提案的我國參與案未能列入大會議程。行政院長蘇貞昌今則表示，中國這樣做只會引來越來越多的國家人民站出來譴責中國。
因新冠肺炎疫情影響，世衛組織遲至昨日才以視訊方式恢復召開第73屆世衛大會，且在中國反對下，昨14個友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」未被列入大會議程。
蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢，會前接受時事問答時表示，大多數國家都力挺台灣參加WHA，因為健康無國界，防疫要全國大家一起來，中國卻因為政治因素，阻擋防疫做最好的台灣貢獻經驗智慧，幫世界做好防疫，這非但是對台灣的打壓， 也是對全世界的破壞，讓防疫出現破口，中國這樣做只會引來越來越多的國家人民站出來譴責中國。
另外，蘇貞昌也表示，世界要有效控制疫情，就是要有有效疫苗，各國都在競爭當中，我國除了研發，也尋求管道與可以取得的疫苗團隊相關國家進行相關協議，這都有專業團隊在進行，政府希望爭取到最先最有效，同時也希望國內疫苗可以早日研發出來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言