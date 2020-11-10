我再遭WHA排除 蘇貞昌：中國會引來越來越多的國家譴責

世界衛生大會（WHA）昨復會，但在中國反對下，友邦提案的我國參與案未能列入大會議程。行政院長蘇貞昌今則表示，中國這樣做只會引來越來越多的國家人民站出來譴責中國。

因新冠肺炎疫情影響，世衛組織遲至昨日才以視訊方式恢復召開第73屆世衛大會，且在中國反對下，昨14個友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」未被列入大會議程。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢，會前接受時事問答時表示，大多數國家都力挺台灣參加WHA，因為健康無國界，防疫要全國大家一起來，中國卻因為政治因素，阻擋防疫做最好的台灣貢獻經驗智慧，幫世界做好防疫，這非但是對台灣的打壓， 也是對全世界的破壞，讓防疫出現破口，中國這樣做只會引來越來越多的國家人民站出來譴責中國。

另外，蘇貞昌也表示，世界要有效控制疫情，就是要有有效疫苗，各國都在競爭當中，我國除了研發，也尋求管道與可以取得的疫苗團隊相關國家進行相關協議，這都有專業團隊在進行，政府希望爭取到最先最有效，同時也希望國內疫苗可以早日研發出來。