政院要開治安會報了 江啟臣：好好做事別只會「做圖」
行政院日前被國民黨主席江啟臣踢爆一年未開治安會報引發社會議論，行政院已規劃將在11月底前召開。江啟臣表示，行政院雖是亡羊補牢但仍要給予支持，不過他也酸：「希望他們好好做事不是只會做圖」。
江啟臣說，民進黨政府願意亡羊補牢當然還是要給予支持。但現在重開，也證明過去以疫情做為停開理由只是自欺欺人，擺明了就是被在野黨揭發才重新召開，過去只是行政怠惰。希望行政院不單只是開會，更要好好檢討盤點，上緊發條，好好做事而不是只會做圖。
行政院表示，鑑於國內疫情趨於穩定，目前定於11月底前將召開之會議，包括行政院文化會報、行政院食品安全會報、行政院國家永續發展委員會會議、行政院治安會報、行政院毒品防制會報會議，以及中央廉政委員會會議等，其他會議也待各部會匯集資訊後持續規劃中。
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