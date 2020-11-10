政院要開治安會報了 江啟臣：好好做事別只會「做圖」

民進黨在台南市長期執政，藍營難越雷池一步。不過近來台南市長黃偉哲因為多起爭議事件，成為眾矢之的。對於2022市長選戰，國民黨、民眾黨是否可能合作挑戰民進黨，讓台南變天？國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介表示，雖然言之過早，但跨黨合作不是不可能，而且未必要掛哪個政黨提名，「無黨籍參選共同輔選」也可以。民眾黨幕僚對此也表示，合作有機會，但是「人」很重要。

2020-11-09 20:14