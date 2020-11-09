藍委籲速立跟騷防制專法 警署：草案已送行政院

長榮大學女學生遭強擄殺害，藍委婦團今天呼籲應速立跟騷防制專法。警政署說，去年中已啟動防制跟蹤騷擾實施計畫，今年10月也將「糾纏犯罪防制法」草案送行政院審查。

近期馬來西亞籍女大生遭殺害，引發台灣社會對治安的疑慮。國民黨立法院黨團今天與台灣防暴聯盟、現代婦女基金會等婦女團體共同召開「狼蹤處處 跟騷法刻不容緩」記者會，直指台灣婦幼保護有缺角，呼籲應盡速通過跟蹤騷擾防制法或糾纏犯罪防制法的通過。

對此，警政署下午發布新聞表示，近年來陸續發生世新大學女大生遭砍殺、員林高中女學生遭刺傷及房東求愛10年並毀損前房客財物等案，均為犯嫌因癡迷而對被害人過度追求，反覆持續糾纏過程中，造成被害人生命、身體等重大法益遭受侵害等情事，所以有必要推動相關專法予以規範。

因內政部早在民國105年起就開始研議「糾纏行為防制法」草案，持續研議、更名和討論迄今。警政署說，過去各界所提相關專法版本，經審視其內容，存有保障法益發散、與現行法重疊及缺乏跨單位合作等問題，經研析國內外立法與實務經驗後，認為應回歸防制性別暴力初衷，並據此研訂「糾纏犯罪防制法」草案。

警政署說，「糾纏犯罪防制法」草案結合現行與性或性別有關的騷擾防制法令，重申「過度追求就是性騷擾」概念，除落實受處理性騷擾案件外，若符合「針對特定人」及「反覆持續」要件，即為糾纏犯罪而科以刑責。

同時，此草案也搭配警察即時介入措施、法院保護令制度與跨單位協力機制，以構建完整的保護網；至於隨機跟蹤騷擾個案，則應依情節回歸適用現行法律，並落實執法。

警政署防制組婦幼安全科科長陳玲君告訴中央社記者表示，去年6月已啟動防制跟蹤騷擾實施計畫，針對特定對象持續騷擾被害人案件，進行相關管制和規範；另外，「糾纏犯罪防制法」草案也於今年10月13日送行政院審查，待審查通過後再送立法院。

警政署表示，保護國人生命、身體安全，是警方責無旁貸的責任，為求法律明確及確實可行，是秉持負責任的態度審慎研訂專法；且將持續聽取各界意見，透過補充法制及落實執法，補足國內性別暴力防制的最後一塊拼圖。