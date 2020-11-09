WHA復會未邀台灣 賴清德：政治不該凌駕防疫

世界衛生大會（WHA）今天復會，但未邀請我國參與，副總統賴清德在臉書上表示，抗疫不分國籍，防疫沒有國界，面對疫情威脅不應彼此疏離，必須攜手團結抗疫。他也強調，政治不該凌駕於防疫。

賴清德也表示，感謝美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會及來自世界至少74國、上千位國會議員，透過具體行動支持台灣參加2020年的世界衛生大會。台灣以民主價值為核心的防疫成果，已經得到世界各國一致肯定，更讓支持台灣成為國際社會上不容被輕視的聲音。

賴清德說，政治不該凌駕於防疫，擁有安全、且不受疫情威脅的衛生環境，是全世界公認的普世價值，沒有任何國家有權力剝奪。感謝每一個用行動支持台灣的國家，台灣已經向世界證明了「Taiwan Can Help」，「即使阻礙還在，我們仍會勇敢邁開腳步，讓全世界都能看到台灣防疫的成功故事。」