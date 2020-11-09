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遭立委質疑炒股 台灣東洋斥造謠、保留法律追訴權
國民黨立委賴士葆及曾銘宗今上午於立法院財政委員會質詢時，點名日前宣布取得代理德美合作之新冠肺炎疫苗後來又宣布破局的台灣東洋有炒股之嫌。對此，台灣東洋藥品工業股份有限公司下午公開聲明，為維護企業聲譽以及股東權益，將保留法律追訴權以正視聽。
台灣東洋表示，近日外界傳出有關BNT疫苗的諸多不實指控，企盼外界勿再刻意造謠抹黑、以不實言論以訛傳訛。台灣東洋為維護企業聲譽以及股東權益，將保留法律追訴權以正視聽。
對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾說「「東洋發布消息無誇大不實，不建議調查。」今再度被問及此事，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心尊重主管機關權責，若金管會進行調查，所需的資料，指揮中心都會提供。
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