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台華輪停靠高雄港新濱碼頭突傳起火 疏散26人

拜登當選後遲遲未表態 大陸外交部鬆口曝下一步

國際面臨多邊重組 學者：把握串聯契機

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

拜登推動多邊主義抗衡中國，台灣不能在國際關係重組中缺席！」戰略專家蘇紫雲9日在國際新局座談會指出，拜登當選後不論怎麼調整國際多邊情勢，台灣都可以把自身安全連結其他國家，做好「小國善守」；民進黨立委羅致政也強調，未來台灣地緣戰略性只增不減，必須把握每個能發聲的機會。

台灣安全小國善守

「拜登會延續民主黨外柔內剛的對中政策，像歐巴馬時期的國務卿希拉蕊及國防部長蓋茲那樣。」國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲說，歐巴馬有重返亞洲2.0，拜登可能會推重返亞洲2.1，但「制中」的原則不會改變，美軍對中共的外線包圍也不變，力道可能會稍微調整，鬥而不破、圍而不打。

蘇紫雲指出，美韓、美日續談雙邊條約，組2+1美日韓同盟，加上美澳英日4邊安全對話，及5國海軍聯防協議及5眼聯盟；2020年《國防授權法》有「太平洋威懾倡議」，美國提供軍援給東南亞國家，台灣可以善用低成本的反制性武器，把自身安全利益與其他國家連結起來，做到「小國善守」的角色。

國際聯盟不可缺席

「美國未來怎麼看中國？視為夥伴、利害關係人、競爭者、對手，或是威脅？」羅致政表示，對川普來說美國主要的對手就是中國，但對拜登則可能是俄羅斯；歐洲國家長期視俄羅斯為主要對手，但近年看待中國的觀點也改變了，把中國視為重要安全威脅，「要聯合次要對手，打擊主要對手。」

羅致政指出，美中關係是現有霸權面對崛起霸權，而美國要採取的戰略手段是什麼？未來拜登政府顯然會比較偏好多邊，由於中國是不透明並走向威權的國家，過去的交往政策已經失敗，圍堵政策又不可行，替代戰略未來在華府會有激烈的辯論，未來台灣地緣戰略性增加，不能在這場辯論中缺席。

「拜登未來首先要處理國內議題，要在最短時間內壓制疫情。」羅致政強調，再來是經濟的復甦方案，內部族群衝突的問題，會佔掉很多時間；其次是嚇阻中國與俄羅斯；第三就是民主，拜登曾說過上任第1年就要舉行民主峰會，與理念相近民主人權國家組成聯盟，台灣未來還有很多空間可努力推動。

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