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【重磅快評】親共人士捏造蔡政府押寶？是什麼平行時空

聯合報 / 主筆室

美國總統大選結果揭曉，民主黨拜登勝選。對於過去與川普政府「水乳交融」的民進黨蔡政府來說，當然是個為難的結果。對照選戰中台灣有別於國際「主流民意」，一意力挺川普的輿論來看，更是尷尬不已。不過選戰結束，綠營人士如台北市議員苗博雅，反開始操作「民進黨押寶川普，是親共人士故意帶風向」說法，這到底是什麼平行世界？

這場選戰，蔡政府到底有沒有「押寶」或「按助」川普，可以從很多事實來觀察。首先，台灣對拜登攻擊最劇烈的時間，大約發生在爆出各種拜登之子杭特各種不利消息開始。對於相關訊息，美國主流媒體多半持觀望態度，所以在美國大肆宣揚者，大多局限於自媒體、內容農場、宗教媒體之類的傳播者，或者突然冒出的「俄羅斯媒體」。

可是在台灣，這些連美國本地都被高度質疑的訊息，卻被鋪天蓋地的宣傳，而且許多主流美體跟進。而報導最多者，又是親綠的媒體和網紅。對照民進黨政府在台灣大選時，以各種理由封殺其所認定的「假訊息」，這相關報導、訊息傳播，卻不見民進黨政府有隻字片語的警示，這能說不是某種程度的「暗助」嗎？

另外，在政策上，民進黨「明助」川普政府的程度，甚至已經達到了「損己利川」也在所不惜的地步。第一個例子，是為了幫川普政府解套，外交部長吳釗燮寧可捨棄民進黨一項堅持的主權、外交尊嚴，公然表示「不尋求和美國全面建交」。

另一個更明顯的例子，就是開放瘦肉精美豬進口了。開放瘦肉精美豬進口，對川普政府而言，就是穩住他的大票倉農業州的利多；但對台灣而言，一來違反民意，二來根本沒有迫切性在此時作決定，但民進黨還是決定逆風而行，橫柴入灶。若說不是為了幫川普選戰製造政策利多，誰會相信。

而且，「蔡政府押寶川普」這事，也不是只有國人看到，連美國主流媒體華盛頓郵報，也曾經以此為主題報導蔡政府在若干事件上「厚川薄拜」的押寶行徑，甚至還說民進黨意欲與民主黨修補關係卻碰了釘子。難道華盛頓郵報也是「親共人士帶風向」？

除了「親共」的帽子，吳釗燮還發明了「機器人」說法，指許多營造民進黨押寶川普的網路言論，都是「機器人帳號」所為。一下子親共一下子機器人，固然顯漏了民進黨「押錯寶」的無奈，但對於廣大的支持綠營的「川粉」而言，應該更情何以堪吧。

民進黨 川普 華盛頓郵報

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