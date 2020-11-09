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公視董監事審查會議改遊戲規則 藍黨團批非法：太離譜

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團總召林為洲下午舉行記者會直呼「離譜至極」，審查委員可以當場修改遊戲規則，會不會太離譜，提出最嚴厲譴責。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團總召林為洲下午舉行記者會直呼「離譜至極」，審查委員可以當場修改遊戲規則，會不會太離譜，提出最嚴厲譴責。圖／國民黨團提供

公視第七屆董監事審查會議通過，決議公視董監事審查會議修四分之三規則，但下次再來開會進行實質審查。國民黨立院黨團總召林為洲下午舉行記者會直呼「離譜至極」，審查委員可以當場修改遊戲規則，等於以後只要8人出席，6人同意就可以通過，會不會太離譜？

公視法規定，「由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。」今天審查會議通過，調整為出席委員的四分之三，但下次再召開會議。

林為洲表示，審查會議訂定高門檻用意就是為確保公廣集團公正客觀、不分黨派，不因政黨輪替幫政黨宣傳，審查委員自甘淪為執政黨打手、當場修門檻，這是恥辱。

林為洲說，公廣集團董監事審查不是第一次，也不是第一屆，第九屆也審查通過七人名單，就是經全體四分之三同意後才通過，「否則當時早就全部通過了」。這屆審查會議逾越母法，這一屆通不過的這些人就來改規則，那些同一屆未通過的公廣董監事被提名人作何感想？

林為洲說，司法院正副院長、大法官提名，要超過全體委員三分之二同意；一般二、三級機關行使同意權，則明文規定出席立委過半數同意。審查會議若是要指定委員出席比例，就要明文規定，他們竟然在此做文章，「有念過法律嗎？」

對於此次國民黨推派的五人皆未出席會議，林為洲說，除了文化部通知時間太晚，審查委員有人還在居家隔離中、也有人在南部教書、出差等，若沒有至少三、四人出席，也沒有意義；對於董監事提名人選國民黨也有疑慮，認為不符社會公正形象。

文化部長李永得批評國民黨是政治綁架，林為洲說，高門檻的規定就是要讓大家都能接受這份名單，如果提名人選都像施振榮，國民黨要全部反對也講不下去。反而是審查會議創下最壞惡例，馬政府時代也是尊重這個規則，國民黨完全執政的時候有去修改嗎？

審查會議說下次會議就要適用新規則，林為洲說，「我們就等著他去適用，」國民黨不會再去開會，「適用後給他上任，看他敢不敢，行政官司打不完」，他敢斬釘截鐵講「絕對非法」，沒有法律授權，自己修改行政辦法，黨團要提出最嚴厲譴責。

林為洲 國民黨 公視

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