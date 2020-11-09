修改議事規則治審議委員杯葛 李永得：徵詢法務部意見

公視第七屆董監事審查會議今日上午召開審查會議，5位國民黨推薦的審查委員請假不出席。經歷近兩小時討論後，10位出席的審議委員決議修改議事規則，只要董監事候選人只要獲出席者四分之三同意便通過，但下次再開會進行實質審查。文化部長李永得會後表示，尊重審查委員的決定，但下一步怎麼做還是得請教法律專家與法務部意見。

根據公視法，公視董監事審查採四分之三委員同意的高門檻，五名審查委員不出席占全體委員三分之一，若需要全體委員的四分之三同意才能通過，光國民黨推薦代表不出席便等於投下否決權。但公視法僅規定「由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。」四分之三的同意通過是指全部十五席委員的四分之三，還是指現場出席委員的四分之三，沒有明文規定。

經歷兩小時討論，今天上午出席的10名審議委員決議修改規則為現場出席委員的四分之三，讓國民黨代表即使全部不出席，審查會議依然可以進行、董監事候選人也有通過的機會。

文化部長李永得表示，這個決議「很好」，但是否能實施，文化部得再進一步問法律界的意見。他指出，不少法律案要表決時，規定出席人數跟最後通過同意的人數，但公視法中並未規定審查委員會的出席人數與通過同意的人數，「變成法律上審議的空間」，會先徵詢法務部的意見。