WHA復會未邀台灣 蔡英文：台灣是國際不容忽視的聲音

世界衛生大會(WHA)今天復會,但未邀請我國參與,蔡英文總統今天在臉書呼籲,疫情威脅下,現在就是世界團結的時刻。除感謝友台力量力挺,也強調台灣是國際社會不容忽視的聲音。

蔡總統表示,2020年的世界衛生大會(WHA)復會,今天將以線上進行的方式舉辦。這幾天,國際社會友台的力量,紛紛發聲力挺台灣,希望台灣能夠參與,她要一一表達感謝。包括美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會,分別透過聲明和決議,支持台灣受邀參與WHA。拉丁美洲17國合計791位國會議員,以國會決議、連署致函、社群媒體推文或錄影等形式,支持台灣參與世界衛生組織(WHO)。

蔡總統也說,歐洲25國合計644位國會議員、歐洲議會議員,聯名致函WHO譚德塞幹事長,力挺台灣出席WHA。中歐4國及波羅的海3國合計106位國會議員,也連署並致函WHO譚德塞幹事長,一致表達對台灣參與WHO的高度支持。來自非洲29國合計181位國會議員,組成非洲地區「福爾摩沙俱樂部」,支持台灣參與包括WHO在內的國際組織。此外,橫跨全球五大洲國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC),發表公開聲明呼籲WHO,接納台灣參與WHA及所有相關的會議、機制和活動。

蔡總統說,得道多助。來自世界各國、上千位國會議員的行動,說明了支持台灣是國際社會不容忽視的聲音。如果WHO仍因為北京當局的干預,持續拒絕台灣的參與,那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會,也喪失了WHO宣稱的「Health For All」理念。儘管阻礙與威脅仍在,但台灣將不會停止努力,永不放棄每一個能證明「Taiwan Can Help 的機會」。