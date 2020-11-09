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WHA復會未邀台灣 蔡英文：台灣是國際不容忽視的聲音

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統強調，疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統強調，疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻。圖／取自蔡英文臉書

世界衛生大會（WHA）今天復會，但未邀請我國參與，蔡英文總統今天在臉書呼籲，疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻。除感謝友台力量力挺，也強調台灣是國際社會不容忽視的聲音。

蔡總統表示，2020年的世界衛生大會（WHA）復會，今天將以線上進行的方式舉辦。這幾天，國際社會友台的力量，紛紛發聲力挺台灣，希望台灣能夠參與，她要一一表達感謝。包括美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會，分別透過聲明和決議，支持台灣受邀參與WHA。拉丁美洲17國合計791位國會議員，以國會決議、連署致函、社群媒體推文或錄影等形式，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

蔡總統也說，歐洲25國合計644位國會議員、歐洲議會議員，聯名致函WHO譚德塞幹事長，力挺台灣出席WHA。中歐4國及波羅的海3國合計106位國會議員，也連署並致函WHO譚德塞幹事長，一致表達對台灣參與WHO的高度支持。來自非洲29國合計181位國會議員，組成非洲地區「福爾摩沙俱樂部」，支持台灣參與包括WHO在內的國際組織。此外，橫跨全球五大洲國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），發表公開聲明呼籲WHO，接納台灣參與WHA及所有相關的會議、機制和活動。

蔡總統說，得道多助。來自世界各國、上千位國會議員的行動，說明了支持台灣是國際社會不容忽視的聲音。如果WHO仍因為北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了WHO宣稱的「Health For All」理念。儘管阻礙與威脅仍在，但台灣將不會停止努力，永不放棄每一個能證明「Taiwan Can Help 的機會」。

WHO WHA 譚德塞 蔡英文

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