環署擬調降二三季空汙費率 立委怒轟「慷人民之慨」

行政院日前核定109年至112年空氣汙染防制方案，細懸浮微粒（PM2.5）全國年平均濃度降到每立方公尺15微克的目標，達成期程將從109年延到112年。立委批評，環保署未加速改善空品，還擬降低第二、三季空汙費率，根本是「慷人民之慨、圖利廠商」。

立法院衛環委員會今天邀請環保署報告未來台灣空品改善具體作為與期程目標的專案報告，多個立委都質疑環保署延後PM2.5達標期程。立委林淑芬表示，環保署不但沒拿出積極加速達成目標的態度，「反而用時間換取空間」，把目標年限從109年改到112年，「感覺環保署沒心要做」。

林淑芬批評，環保署不但放寬空汙管制目標，更可議的是還擬調降固定汙染源空汙費，先前草案預告要調高季節差別費率，調高第一、四季（空汙季）的費率，同時調降第二、三季（非空汙季）的費率，「改革是對的，但方向卻有問題」。

林淑芬指出，環保署認為第二、三季空汙情況不嚴重，因此調降費率，但夏天空品較好是受惠於大氣擴散條件，而非廠商、業者加強空汙防治或減少排放，甚至排放的量還比空汙季更多，「憑什麼幫廠商減免空汙費」，一點也不公平。

林淑芬說，根據環保署過去委外報告，若要讓廠商有效率防治空汙必須「以價制量」，廠商內部成本不應外部化，應該主動花錢投資在空汙防治設備，以及調高各汙染物的空汙費率4至5倍，才能反映汙染成本，現在卻要調降第二、三季費率，根本是慷人民之慨，絕對不能調降。

環保署長張子敬表示，目前空汙率費草案都還在研商階段，各界意見都會納入參考。當初提出調降方案，是因為不希望被認為要跟廠商多收錢，但又希望可以拉大季節費率產生減排誘因，因此非空汙季費率調降、空汙季費率調高以拉大差距。