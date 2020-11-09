藍營審查委員為何集體缺席？李永得：因為名單非常漂亮

公共電視文化事業基金會第7屆董、監事審查會議於今日召開，因國民黨團推舉5名審查委員全數缺席，造成今日董、監事審查任一候選人皆無法通過四分之三標準，出席的十名委員決定下次再開會實質審查。文化部長李永得會後表示，此次五名藍營委員集體缺席，創下了非常惡質的案例，「這就是赤裸裸的政治綁架」。他透露，有幾位審查委員私下表示這次名單考慮非常周詳，「一份非常漂亮的名單」，因為審議過程全程公開，造成他們要在開會時動用否決權得承擔很大的壓力，因此決定集體缺席。

公視董監審查委員的組成由立法院經朝野協商推舉，今年1月立委改選，立法院於4月重新推舉第7屆審查委員，民進黨團推舉翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、王勁力、蔡茂寅等8人；國民黨團推舉廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英等5人；時代力量黨團、台灣民眾黨團分別推舉羅世宏及謝啟明。今天除五位藍營代表廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英等未出席，其他10人均出席。

李永得表示，公視法在立法時設立獨一無二設立審查委員制度，「任何進步的國家都沒有這個制度」；台灣最嚴格的大法官、NCC委員、監察委員、考試委員等等，所有重要的職務也需要超黨派，這些職務都是經過立法院行使同意權，但從來沒有一制度像公視董、監事的產生，要由立法院政黨席次按照比例推薦審查委員。

他認為，當時立法意旨及制度設置精神是為了「獨立超然」，避免政黨、政治直接介入。在公視法中，這些審查委員是「社會公正人士」，所以他不可以是政治人物、不可以是政黨人物，必須是社會上相對來講的公正客觀人物，他們應當獨立行使職權，不該由政黨加以指揮。如今國民黨黨團運用否決權票數，要求國民黨推舉的審查委員以請假的方式不出席，創下一個惡例，「赤裸裸干預公視本身董、監事產生過程」、這是「赤裸裸政治綁架」。這樣的政治綁架之下，公視未來發展堪憂，他期待國民黨可以重新調整，「給公視一個乾淨的空間、一個擺脫政黨政治影響的空間。」

李永得分析，國民黨推薦的委員集體缺席，證明他們想要否決這次提出14個董事、4位監事名單。如果他們認為名單不適合，可以用審查的方式來進行。他透露，有幾位審查委員私下表示這次名單考慮非常周詳，一份非常漂亮的名單，因為審議過程全程網路直播公開，造成他們若要否決得承擔很大壓力。

第七屆公視董事會去年9月便應上任，迄今已延宕一年又兩個月。李永得表示，此次審查會議沒有實質審查，未來什麼時候進入實質審查也沒辦法掌握，因此他要拜託現任董、監事繼續幫忙；也期待公視的經營團隊能夠穩下來，讓公視穩定經營、營運下去。