林右昌諷政治精算師？柯文哲：私下友好 不要挑撥離間

基隆市長林右昌拋出超北市長理論，專訪時被問及柯文哲表現如何？林右昌意有所指表示，「政治並不是數學，不要像精算師一樣去做算計。」遭解讀暗指柯文哲政治精算師？柯文哲今天表示，他跟林右昌私底下算友好，不要把人家講的話惡意解讀，外界不要挑撥離間。

林右昌日前接受電視台專訪時提到，台北市這幾年進步速度「緩慢」、「停滯」、「不夠勁」，強調「台北市這20年來有種被綁住的感覺」，主持人再問林右昌，現任台北市長柯文哲表現如何？林右昌說：「政治並不是數學，不要像精算師一樣去做算計。」不過林右昌昨強調，自己談的是政治態度

對於林右昌的說法，柯文哲今天也表示，他跟林右昌林右昌私底下跟我算友好，不要把人家講的話惡意解讀，外界不要挑撥離間。