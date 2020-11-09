公視董事無法完成審查 李永得批國民黨「政治綁架」

公共電視文化事業基金會第7屆董、監事審查會議於今日召開，因國民黨團推舉5名審查委員全數缺席，造成今日董、監事審查任一候選人皆無法通過四分之三標準，出席的十名委員決定下次再開會實質審查。文化部長李永得表示，此為國民黨「政治綁架」，試圖影響超然獨立的公視董、監事選任，文化部除表達遺憾之外，亦懇請現任公視董、監事持續協助重責，以穩定公視之經營。

文化部說明，依據「公共電視法」，公視董事會由立法院推舉11至15名社會公正人士，組成公共電視董、監事審查委員會，行政院提名董、監事候選人，需由審查委員會以四分之三以上之多數同意。此設計獨一無二，甚至複雜度超越美國總統大選選舉人團制度，目的即是為了讓審查委員能「獨立超然」行使職權，避免政黨或政治的直接介入。今日董、監事審查委員會15名審查委員中，由國民黨推派的5名審查委員全數缺席，故任一候選人皆無法獲得四分之三以上同意票（12票）。

李永得表示，此次公視董監事候選名單，連國民黨團推舉的審查委員都私下表達肯定，不知如何否決。但國民黨卻動用黨團力量，要求審查委員不得出席投票，此舉是赤裸裸「政治綁架」，也徹底違背了公視董、監事選任的「獨立超然」。

文化部表示，依據「財團法人法」的規定，第7屆公視董事會未能組成前，由現任董、監事延任。文化部誠摯懇請現任公視董、監事承擔重任，持續幫忙並有長期打算，直至下任董事選出為止，以穩定公視。