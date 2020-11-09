日本福島核廢水擬排入海？立委要求跨部會研議因應措施

日本擬將福島核電廠廢水排入大海，立法院要求原能會評估福島核廢水排放對我國海域可能的輻射影響進行監測與盤點；兩個月內繳交書面報告給立法院。

立法院教育委員會審災害防救科技中心預算、原能會預算；立委關心福島核電廠廢水排入大海，可能影響我國海域。

根據原能會的「原子能科學發展」工作計畫中，今年編列6778萬8000元，其中重點項目為「強化核能電廠廚藝管制技術及環境輻射之研究」共匡列3300萬元，其中包括各項海陸輻射調查及國民輻射劑量評估。

立委表示，近日日本將拍板福島核電廠廢水排放方式造成的影響，原能會允諾妥善調整相關計畫項目的預算，盡早研議福島廢水入海的因應措施方案；我國應跨部會整合因應計畫，及相關經費運用方式，兩個月內須向立法院提出報告。

原能會表示，由於日本福島核電廠擬排放廢水入海，受到國際上很大、很多的壓力，包括當地福島漁民，目前日方持續延後排放，原能會也透過外交部與日本交涉，包括日台交流協會、駐日代表探詢，現階段台日管道暢通，若有外籍媒體有相關報導，也透過這些管道查證。

原能會表示，至於我國的跨部會平台也持續進行，包括原能會、海巡署、農委會、科技部、環保署組成跨部會小組，跨部會平台也持續進行中，原能會也會持續針對台灣附近海域，進行相關背景調查。