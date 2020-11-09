快訊

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新任懲戒法院院長李伯道 今總統府宣誓就職

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文（左）9日在總統府主持新任行政院、司法院、考試院及中央研究院政務人員宣誓典禮。圖／中央社
總統蔡英文（左）9日在總統府主持新任行政院、司法院、考試院及中央研究院政務人員宣誓典禮。圖／中央社

蔡英文總統今天主持「新任行政院司法院考試院及中央研究院政務人員宣誓典禮」。宣誓人員包括懲戒法院院長李伯道、中央研究院副院長黃進興、考選部次長李隆盛、大陸委員會副主任委員吳美紅、公務人員保障暨培訓委員會副主任委員呂建德及國家運輸安全調查委員會委員葉名山。

蔡總統日前特任台灣高等法院台中分院前院長李伯道為懲戒法院院長，11月4日生效。67歲的李伯道為政治大學法律系學士，法務部司法官訓練所司法官班第18期結業，歷任宜蘭、板橋、士林地檢署檢察官與台中、台南地院法官，也曾任最高法院法官兼庭長。

懲戒法院前身為公務員懲戒委員會，懲戒法院今年7月17日揭牌。前公懲會委員長石木欽被指與案件當事人不當接觸，去年9月間他辭職，並自請移送監察院調查，當時司法院人事委員會決議將石送監察院審查，遺缺暫由最資深的公懲會委員姜仁脩代理。

今天宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院政務委員郭耀煌帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡總統逐一向宣誓人拱手致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、行政院副院長沈榮津、司法院院長許宗力、考試院院長黃榮村、總統府秘書長李大維等人均在場觀禮。

司法院 行政院 考試院 蔡英文

延伸閱讀

國民法官宣傳費暴增朝野質疑 綠委：70歲會玩手遊？

中職／獅隊封王 蔡英文預約總統府見、賴清德讚太精采

總統府：將另再以妥適方式 向美大選勝選者表達祝賀

美國總統大選 我總統府：持續關注中

相關新聞

盧秀燕「願賭服輸」擇日戴獅子頭 賴清德：很期待

統一獅與中信兄弟8日進行第七戰，終場以7比4擊敗中信兄弟，拿下今年總冠軍。台中市市長盧秀燕之前與副總統賴清德打賭，輸了她...

日本福島核廢水擬排入海？立委要求跨部會研議因應措施

日本擬將福島核電廠廢水排入大海，立法院要求原能會評估福島核廢水排放對我國海域可能的輻射影響進行監測與盤點；兩個月內繳交書...

國民法官宣傳費暴增朝野質疑 綠委：70歲會玩手遊？

立法院司法及法制委員會審查司法院、財團法人法律扶助基金會2021年度預算，司法院秘書長林輝煌表示，次年度將推動國民法官制...

拜登熬32年終於當選總統 陳揮文：給韓國瑜很好的啟示

美國總統大選結果總算出爐，民主黨參選人拜登獲勝。名嘴陳揮文在政論節目上表示，拜登很早之前就想選總統了，這條漫漫總統路走了32年，他認為這可以給韓國瑜一個很好的啟示。

曾和賀錦麗同桌交流 檢察官：她充滿魅力熱情

美國總統大選拜登勝出，他的搭檔賀錦麗成為美國史上首位女性副總統；嘉義地檢署檢察官陳昱奉2年前曾和賀錦麗同桌用餐，討論青少...

萊豬重啟談判？柯文哲：美國政策不會換總統急轉彎

美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登當選下屆美國總統。國民黨喊出萊豬重啟談判，台北市長柯文哲今天說，美國是成熟民主國家...

影／國民黨批蔡政府美大選押錯寶 盼萊豬暫緩進口

美國總統大選，拜登宣布當選，國民黨上午召開「美選底定後，六成民眾盼暫緩萊豬進口」記者會，文傳會主委王育敏批民進黨押寶川普...

世界衛生大會未邀台灣 台灣外交部：中國阻撓

台灣外交部8日晚間表示，由於「中國阻撓」，台灣尚未收到邀請參加本周世界衛生組織（WHO）預計將集中討論新冠肺炎大流行的重要會議。

新任懲戒法院院長李伯道 今總統府宣誓就職

蔡英文總統今天主持「新任行政院、司法院、考試院及中央研究院政務人員宣誓典禮」。宣誓人員包括懲戒法院院長李伯道、中央研究院...

下次再玩！公視董監事審查會議修四分之三規則但不審查

公視第七屆董監事審查會議，今日上午9時半順利開會，五位國民黨推薦的審查委員請假不出席，但根據一般議事規則，會議只要有二分...

未收到WHA邀請函 外交部：德不孤必有鄰

今年世界衛生大會（WHA）復會訂於9日至14日以全線上方式進行。外交部今天表示，很遺憾截至目前為止，我方還沒有收到邀請函...

綠營2022桃園市長 3強投入選戰態勢明朗

面對2022年桃園市長選舉，民進黨投入市長選戰人選展開積極備戰較勁，桃園航空城公司前董事長黃適卓最早宣布參選下屆市長，最...

熱門新聞

獨／海軍證實美軍登台 今起授我突擊舟、快艇滲透作戰

綠指藍反拜登更反美 藍回批：不吃瘦肉精就反美？

胡志強看美國大選說5個字 引網友互罵「魔鬼」「厲鬼」

第二波疫情來勢洶洶 本周新增境外移入創半年內新高

拜登當選台美關係？王定宇：國民黨不幫忙就算了別搗蛋

國防醫學院僑生因腿疾拒參加軍事鑑測 陸官堅持退訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。