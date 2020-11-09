新任懲戒法院院長李伯道 今總統府宣誓就職

蔡英文總統今天主持「新任行政院、司法院、考試院及中央研究院政務人員宣誓典禮」。宣誓人員包括懲戒法院院長李伯道、中央研究院副院長黃進興、考選部次長李隆盛、大陸委員會副主任委員吳美紅、公務人員保障暨培訓委員會副主任委員呂建德及國家運輸安全調查委員會委員葉名山。

蔡總統日前特任台灣高等法院台中分院前院長李伯道為懲戒法院院長，11月4日生效。67歲的李伯道為政治大學法律系學士，法務部司法官訓練所司法官班第18期結業，歷任宜蘭、板橋、士林地檢署檢察官與台中、台南地院法官，也曾任最高法院法官兼庭長。

懲戒法院前身為公務員懲戒委員會，懲戒法院今年7月17日揭牌。前公懲會委員長石木欽被指與案件當事人不當接觸，去年9月間他辭職，並自請移送監察院調查，當時司法院人事委員會決議將石送監察院審查，遺缺暫由最資深的公懲會委員姜仁脩代理。

今天宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院政務委員郭耀煌帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡總統逐一向宣誓人拱手致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、行政院副院長沈榮津、司法院院長許宗力、考試院院長黃榮村、總統府秘書長李大維等人均在場觀禮。