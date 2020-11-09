盧秀燕「願賭服輸」擇日戴獅子頭 賴清德：很期待

統一獅與中信兄弟8日進行第七戰，終場以7比4擊敗中信兄弟，拿下今年總冠軍。台中市市長盧秀燕之前與副總統賴清德打賭，輸了她要戴「獅子頭」一天行程。她今天表示「願賭服輸」讓她準備道具，挑「黃道吉日」戴獅子頭套跑行程。副總統賴清德昨晚比賽結束，不到一分鐘就傳簡訊給盧「哈哈，不可能的事發生了，很期待妳戴獅子頭跑行程」，賴清德也承諾來台中替農產品行銷。

統一獅對戰中信兄弟，8日的第七戰逆轉勝，比分反超到7比4，拿下總冠軍。

台中市長盧秀燕今天說，賴清德副總統比賽結束不到一分鐘，秒轉簡訊給她，她形容「賴副總統很調皮」簡訊內容：「哈哈，不可能的事終於發生了，很期待妳戴獅子頭跑行程」。盧秀燕回覆：「女子漢大丈夫，我會實現自己的承諾」。接著賴清德接著傳第二封：「我們的目的 讓大家更關注國內職棒，雖然贏了，還是會擇日到台中行銷農產品」。盧秀燕：「代表台中市政府感謝」。

盧秀燕強調，打賭還是打賭，但比賽才剛結束嘛，讓她張羅一下道具，挑一下黃道吉日就來進行。

盧秀燕也表示，球員努力不懈，才有如此精彩的賽事，球迷們看得盡興，冠軍戰座無虛席，線上還有萬人觀戰，中華職棒回溫，城市交流帶來經濟活絡，更能成為運動觀光的學習榜樣，希望運動賽事愈辦愈好。