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未收到WHA邀請函 外交部：德不孤必有鄰

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖為瑞士日內瓦的世衛總部。路透
圖為瑞士日內瓦的世衛總部。路透

今年世界衛生大會（WHA）復會訂於9日至14日以全線上方式進行。外交部今天表示，很遺憾截至目前為止，我方還沒有收到邀請函。對於中國阻撓台灣參與世界衛生組織（WHO），以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。

外交部指出，今年5月15日衛福部曾與外交部合作舉辦新冠肺炎防治視訊論壇，獲各國與會者好評，肯定我國持續透過舉辦專業交流活動，與國際分享台灣經驗及技術。

因此，在WHA復會期間，我方也規畫舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請美、歐等國相關官員及專家共同切磋交流，以具體行動落實台灣對全球醫衛做出具體貢獻之承諾；論壇成果將適時對外說明。

外交部表示，在全球目前仍深陷疫情嚴重威脅之際，一再宣稱全球應攜手共同防疫不遺漏任何人的WHO，卻仍基於政治考量，拒絕邀我參與WHA，不僅是漠視我國人民的健康權，對於WHO憲章揭櫫的「全民均健」崇高目標無疑也是一大諷刺。

外交部表示，他們深信「德不孤、必有鄰」，在我國努力爭取參與WHA的過程中，國際社會的聲援力道越來越強勁，包括美國再次發表聲明敦促WHO幹事長邀請我出席WHA並鼓勵WHO擴大與台灣有意義合作。

最近歐洲、非洲、拉丁美洲等地區國家的行政及立法部門相繼公開表達對我支持，各國媒體及國際醫衛NGO等也大力予我聲援，在在彰顯台灣參與WHA實係攸關全球公衛健康的重要議題，並已廣獲國際社會的支持。

外交部表示，將與衛福部善用不斷累積的強大國際支持動能及聲量，持續積極爭取完整參與WHO所有會議、機制及活動。

外交部 WHO WHA 衛福部 新冠肺炎

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