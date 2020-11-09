綠營2022桃園市長 3強投入選戰態勢明朗

面對2022年桃園市長選舉，民進黨投入市長選戰人選展開積極備戰較勁，桃園航空城公司前董事長黃適卓最早宣布參選下屆市長，最近以「桃園加速」第1個推出選戰廣告，公平會前副主委彭紹瑾已辭職宣布投入市長選戰，尚未公開表態的立委鄭運鵬近日也開始參加桃園各區活動，為投入市長大選熱身，黃、彭、鄭3人爭取民進黨桃園市長選戰態勢明朗。

桃園市綠營人士今天上午表示，為延續綠營桃園市執政基礎，市長鄭文燦為綠營下屆市長開出「要接地氣、有包容心、遠見及執行力」4條件，對已宣布投入選戰的黃適卓、彭紹瑾及有意參選的鄭運鵬形成一大考驗，能否接續市政轉型、守住綠營執政優勢。

鄭運鵬連任桃園市第1選區立委，之前很少參加其他選區活動，昨天突然出現大園區花彩節活動，與地方人士互動合照，為投入市長選戰跨一大步，他的服務團表示，鄭運鵬決定參選，接下來將在各選區布局服務。鄭運鵬亦說，他跨區參與活動已有一段時間，市府活動，他也會幫忙捧場走動，目前距離市長初選、大選還早，他要等到明年再說，其他各選區有需要服務，他會過去幫忙，當做參加校外教學活動。

黃適卓1年來默默在基層接觸各界人士，積極布局下屆市長選戰，黃適卓說，他宣布參選下屆市長後就勤跑地方，以鄭市長所提市長4條件全力參選，不分藍綠、不分族群跑透透、接地氣，並在各區提出遠景報告，以最大的愛心、能量、耐力和努力，為初選、大選全力衝刺，將自己的市政建設想法、理念、願景讓大家知道。