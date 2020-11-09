世界衛生大會未邀台灣 台灣外交部：中國阻撓

(德國之聲中文網) 台灣外交部8日晚間表示，由於「中國阻撓」，台灣尚未收到邀請參加本周世界衛生組織（WHO）預計將集中討論新冠肺炎大流行的重要會議。

聲明提到：「對於中國阻撓台灣參與世界衛生組織 (WHO) ，以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。」

美國駐日內瓦使團上周敦促世衛組織負責人譚德塞邀請台灣參加世界衛生大會 (WHA) ，不過一直到8日晚間，台灣外交部都表示未收到邀請。

台灣外交部也說，WHO基於政治考量，拒絕邀台灣參與WHA，「對於WHO憲章揭櫫的『全民均健』 (health for all)崇高目標」是一大諷刺。

台灣因迅速控制新冠病毒而受到國際贊譽，台北也因此積極爭取至世界衛生大會交流相關經驗。在美國的支持下，台灣今年加緊游說參與，不過這也激怒了中國。

中國駐日內瓦聯合國代表團11月6日譴責美國對台灣發出的「歪曲言論」，稱台灣只有承認是中國的一部分才能參加，而蔡英文政府卻拒絕這樣做。

世衛組織表示，是否邀請台灣已觀察員的方式參與WHA會議是由成員國決定。世衛組織也說，已與台灣在各種衛生事務上進行合作，包括新冠肺炎疫情，而且台灣已經得到相關協助。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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