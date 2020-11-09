快訊

在找另一個地球？ NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

世界衛生大會未邀台灣 台灣外交部：中國阻撓

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 台灣外交部8日晚間表示，由於「中國阻撓」，台灣尚未收到邀請參加本周世界衛生組織（WHO）預計將集中討論新冠肺炎大流行的重要會議。

聲明提到：「對於中國阻撓台灣參與世界衛生組織 (WHO) ，以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿。」

美國駐日內瓦使團上周敦促世衛組織負責人譚德塞邀請台灣參加世界衛生大會 (WHA) ，不過一直到8日晚間，台灣外交部都表示未收到邀請。

台灣外交部也說，WHO基於政治考量，拒絕邀台灣參與WHA，「對於WHO憲章揭櫫的『全民均健』 (health for all)崇高目標」是一大諷刺。

台灣因迅速控制新冠病毒而受到國際贊譽，台北也因此積極爭取至世界衛生大會交流相關經驗。在美國的支持下，台灣今年加緊游說參與，不過這也激怒了中國。

中國駐日內瓦聯合國代表團11月6日譴責美國對台灣發出的「歪曲言論」，稱台灣只有承認是中國的一部分才能參加，而蔡英文政府卻拒絕這樣做。

世衛組織表示，是否邀請台灣已觀察員的方式參與WHA會議是由成員國決定。世衛組織也說，已與台灣在各種衛生事務上進行合作，包括新冠肺炎疫情，而且台灣已經得到相關協助。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

盧秀燕「願賭服輸」擇日戴獅子頭 賴清德：很期待

統一獅與中信兄弟8日進行第七戰，終場以7比4擊敗中信兄弟，拿下今年總冠軍。台中市市長盧秀燕之前與副總統賴清德打賭，輸了她...

日本福島核廢水擬排入海？立委要求跨部會研議因應措施

日本擬將福島核電廠廢水排入大海，立法院要求原能會評估福島核廢水排放對我國海域可能的輻射影響進行監測與盤點；兩個月內繳交書...

國民法官宣傳費暴增朝野質疑 綠委：70歲會玩手遊？

立法院司法及法制委員會審查司法院、財團法人法律扶助基金會2021年度預算，司法院秘書長林輝煌表示，次年度將推動國民法官制...

拜登熬32年終於當選總統 陳揮文：給韓國瑜很好的啟示

美國總統大選結果總算出爐，民主黨參選人拜登獲勝。名嘴陳揮文在政論節目上表示，拜登很早之前就想選總統了，這條漫漫總統路走了32年，他認為這可以給韓國瑜一個很好的啟示。

曾和賀錦麗同桌交流 檢察官：她充滿魅力熱情

美國總統大選拜登勝出，他的搭檔賀錦麗成為美國史上首位女性副總統；嘉義地檢署檢察官陳昱奉2年前曾和賀錦麗同桌用餐，討論青少...

萊豬重啟談判？柯文哲：美國政策不會換總統急轉彎

美國總統大選結果出爐，民主黨候選人拜登當選下屆美國總統。國民黨喊出萊豬重啟談判，台北市長柯文哲今天說，美國是成熟民主國家...

影／國民黨批蔡政府美大選押錯寶 盼萊豬暫緩進口

美國總統大選，拜登宣布當選，國民黨上午召開「美選底定後，六成民眾盼暫緩萊豬進口」記者會，文傳會主委王育敏批民進黨押寶川普...

世界衛生大會未邀台灣 台灣外交部：中國阻撓

台灣外交部8日晚間表示，由於「中國阻撓」，台灣尚未收到邀請參加本周世界衛生組織（WHO）預計將集中討論新冠肺炎大流行的重要會議。

新任懲戒法院院長李伯道 今總統府宣誓就職

蔡英文總統今天主持「新任行政院、司法院、考試院及中央研究院政務人員宣誓典禮」。宣誓人員包括懲戒法院院長李伯道、中央研究院...

下次再玩！公視董監事審查會議修四分之三規則但不審查

公視第七屆董監事審查會議，今日上午9時半順利開會，五位國民黨推薦的審查委員請假不出席，但根據一般議事規則，會議只要有二分...

未收到WHA邀請函 外交部：德不孤必有鄰

今年世界衛生大會（WHA）復會訂於9日至14日以全線上方式進行。外交部今天表示，很遺憾截至目前為止，我方還沒有收到邀請函...

綠營2022桃園市長 3強投入選戰態勢明朗

面對2022年桃園市長選舉，民進黨投入市長選戰人選展開積極備戰較勁，桃園航空城公司前董事長黃適卓最早宣布參選下屆市長，最...

熱門新聞

獨／海軍證實美軍登台 今起授我突擊舟、快艇滲透作戰

綠指藍反拜登更反美 藍回批：不吃瘦肉精就反美？

胡志強看美國大選說5個字 引網友互罵「魔鬼」「厲鬼」

第二波疫情來勢洶洶 本周新增境外移入創半年內新高

拜登當選台美關係？王定宇：國民黨不幫忙就算了別搗蛋

國防醫學院僑生因腿疾拒參加軍事鑑測 陸官堅持退訓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。