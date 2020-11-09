公視第七屆董監事審查會議順利召開 討論三大爭議

公視第七屆董監事審查會議，今日上午9時半召開審查會議，五位國民黨推薦的審查委員請假不出席。但根據一般議事規則，會議只要有二分之一以上代表出席便可開會，此次公視董監事審查委員共15席，光國民黨推薦代表不出席並不足以造成流會。今天除5位藍營代表未出席，其他均已出席共10名超過二分之一。審查會議目前已順利召開，委員針對五位委員不出席後，「四分之三」門檻的定義提出討論。

公視董監審查委員的組成由立法院經朝野協商推舉，今年1月立委改選，立法院於4月重新推舉第7屆審查委員，民進黨團推舉翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、陳牧民、蕭新煌、蔡茂寅等8人；國民黨團推舉廖元豪、包正豪、鈕則勳、陳學聖、胡競英等5人；時代力量黨團、台灣民眾黨團分別推舉羅世宏及謝啟明。今天除5位藍營代表未出席，其他均出席。

公視董監事審查採四分之三委員同意的高門檻，五名審查委員不出席占全體委員三分之一，是否等於投下否決權？公視法僅規定「由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以四分之三以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。」四分之三的同意通過是指全部15席委員的四分之三，還是指現場出席委員的四分之三，沒有明文規定。目前會議委員針對是否可以在此次會議中修正規定，讓出席的四分之三委員同意通過即可。

會議主席翁秀琪整理大家意見，認為有三大爭議，一是上次預備會議的討論是否成立，二是如果今天修改了審查辦法，去年通過的董事和監事條件不同，就法律層面來說是否有扞格。三是假如今天通過修改議事規則，是否可以馬上實施。