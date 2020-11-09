公視董監事審查會順利開會 李永得：藍集體缺席 遺憾

公視第七屆董監事審查會議上午開會，五位國民黨推薦的審查委員雖然請假不出席，並會議仍如期開會。文化部長李永得表示，名單兼顧多元，能彰顯公共價值，對藍營推薦審委集體缺席表示遺憾。

李永得在審查會議開場發言提到，這次提名委員兼顧族群、專長、政治光譜以及性別的多元，提名人選做了非常仔細的考量，一言以蔽之，這是一份完全符合彰顯公共價值，能幫助未來媒體發展趨勢的名單，請託審議委員全力支持。

李永得說，提名過程中，他與很多審議委員溝通，其中一位國民黨推薦的審議委員還對這份名單表示敬佩，「他說，永德你可以找到這些人來幫忙，真的是不簡單。」但是國民黨推薦委員今天集體沒有來投票，對此感到很遺憾。

李永得也表示對被提名人的感激，這些人都在各自專業領域有卓越表現，沒有一個人需要增加董事的頭銜，來彰顯自己的價值，大家都是帶著專業來協助公共電視的發展。

國民黨推薦審查委員今集體缺席，國民黨立院黨團總召林為洲昨日受訪時表示，開會時間兩三天前才通知審查委員，不夠尊重。但公視董監事審查委員共15席，會議只要有二分之一以上代表出席便可開會，其中民進黨推薦的代表有8席，今天並未流會，仍如預定開會。