2022參選是想像題？游淑慧要陳時中先答萊豬時事題

多位2022北市長選舉熱門人選，昨晚先後出席北市醫師公會活動，衛福部長陳時中對於是否參選？陳時中說，對其他人是時事題，但「對我來說是想像題」。國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書問，陳時中要不要選是「想像題」，但要不要讓台北市民吃萊豬是「時事題」， 現在就講清楚！

台北市醫師公會昨天舉辦第75屆醫師節慶祝大會，包括陳時中、台北市副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安、基隆市長林右昌等人出席活動，對於是否參選北市長選舉？陳時中表示，這是想像題，不過游淑慧今天拋出萊豬議題。游淑慧說，歡迎陳時中參選台北市長，但參選前，會不會讓台北市民吃萊豬，這一題應先作答。

游淑慧三問陳時中，「你會不會尊重台北市民對於萊豬的態度？ 並宣誓願依多數市民意願行政。」「你會不會尊重北市議會與地方自治精神？明年是否廢除經議會三讀通過的食品安全自治條例第九條之一，豬肉零檢出規定？」「你會不會開放台北市校園營養午餐使用萊豬？」

游淑慧說，陳時中要不要選台北市長是「想像題」，但要不要讓台北市民吃萊豬是「時事題」， 現在就講清楚！