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拜登熬32年終於當選總統 陳揮文：給韓國瑜很好的啟示
美國總統大選結果總算出爐，民主黨參選人拜登獲勝。名嘴陳揮文在政論節目上表示，拜登很早之前就想選總統了，這條漫漫總統路走了32年，他認為這可以給韓國瑜一個很好的啟示。
陳揮文7日上政論節目《少康戰情室》談到拜登選總統，他指出拜登最早於1988年就想選總統了，但遲遲未獲提名，一直擔任參議員的職位。到了2008年又想選，結果遇到歐巴馬出來選，只能擔任他的副手，當了副總統8年。
2016年歐巴馬卸任後拜登再度出馬，卻遇到希拉蕊柯林頓獲提名，這次2020年總算輪到拜登了，距離他第一次想選總統隔了32年。
陳揮文表示，這些事不是講給拜登聽，而是講給韓國瑜聽的，韓國瑜2020年選總統大輸200多萬票，看到拜登一路跌跌撞撞終於贏了，韓跟拜登年紀差了15歲，「拜登1942年生、韓國瑜1957年生」，這給韓國瑜和韓粉很好的啟示，似乎在暗示韓國瑜還年輕，有機會東山再起。
對此另一個名嘴朱學恒則有不同的意見，他在臉書轉貼陳揮文發言的新聞，寫道：「這我只有三個字：別來亂，五個字是：拜託別來亂」。
拜登從政50年，曾經是最年輕的參議員，三度參選總統，今年終於以高齡77歲當選，成為美國史上最年長的總統。
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