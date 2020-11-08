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辜寬敏兩公投案遭駁回 制憲基金會將提行政訴訟盼釋憲

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
台灣制憲基金會8日在台北舉辦「從智利新憲公投談台灣人民制憲力」論壇，台灣制憲基金會執行長林宜正（右起）、台灣制憲基金會常務董事黃帝穎、淡江大學拉丁美洲研究所副教授兼所長宮國威等人出席與談。圖／中央社
台灣制憲基金會8日在台北舉辦「從智利新憲公投談台灣人民制憲力」論壇，台灣制憲基金會執行長林宜正（右起）、台灣制憲基金會常務董事黃帝穎、淡江大學拉丁美洲研究所副教授兼所長宮國威等人出席與談。圖／中央社

台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前提出兩項制憲公投，都遭到中選會駁回，台灣制憲基金會執行長林宜正今天表示，中選會駁回提案的理由讓人感到不可思議，將提出行政訴訟，並要求大法官會議就此案做出釋憲。

制憲基金會今天舉行「從智利新憲公投 談台灣人民制憲力」論壇，由林宜正、永社理事長黃帝穎、淡江大學拉丁美洲研究所所長宮國威、南臺科技大學財經法律研究所所長羅承宗等與談。

制憲基金會日前提出兩公投案，包括「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」，但上周遭中選會駁回。辜寬敏日前表示，公投一次不成就提第二次，第二次不成就再提第三次，絕對不會輕言放棄，要為台灣後代的子子孫孫打造一部台灣人的新憲法。

林宜正今天表示，今年10月25日，智利舉行新憲公投，近八成選民以壓倒性票數，同意制定新憲法及支持「全民直選制憲委員會」，徹底去除威權印記。相較於智利公民順利行使制憲力，著手譜出憲法新篇章，台灣的中選會卻仍自我設限，駁回民間提出的「催生新憲公投」案，以致無法在當前憲法時刻，讓人民充分思考、討論與決定，是否存廢不合時宜的現行憲法文本，將提出行政訴訟，並要求大法官會議就此案做出釋憲。

林宜正說，人民對憲改的聲音不夠大，中選會才敢用草率粗魯態度處理制憲基金會的提案，接下來要讓社會不同領域的人對憲改有感受，基金會將持續努力吸取不同國家的寶貴經驗，凝聚台灣內部共識，獲取國際支持，繼續推展運動，讓台灣成為正常國家。

公投 中選會 智利

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