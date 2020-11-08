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北市長選戰要角到齊搶攻醫界票倉 陳時中淡淡這麼說

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台北市醫師公會今舉行第75屆週年暨醫師節慶祝大會，多位台北市市長熱門人選出席，圖為衛生福利部部長陳時中抵達會場時。記者邱宜君／攝影
台北市醫師公會今舉行第75屆週年暨醫師節慶祝大會，多位台北市市長熱門人選出席，圖為衛生福利部部長陳時中抵達會場時。記者邱宜君／攝影

北市醫師公會今舉行第75屆周年暨醫師節慶祝大會，多位台北市市長熱門人選出席，包括衛福部長陳時中、立法院社福衛環委員會召委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、基隆市長林右昌等。外界關切是否來爭取醫界選票？陳時中說，這「對於他們來說是時事題，對我來說是想像題。」黃珊珊也低調表示，自己是負責督導衛生局，所以來感謝醫師本來就是該做的。

台北市長柯文哲並未到場，民進黨籍台北市議員王世堅聽說柯文哲沒來，他便說，這代表柯文哲不挺黃珊珊參選。王世堅表示，柯市長身為醫師和市長，再怎麼忙都應出席致意，應該要與黃珊珊一起出席，今天只有黃出席，加上柯「「一直向蔣萬安拋媚眼」，很可能是他心有所屬，「這個政治意義是很明顯的。」

蔣萬安則表示，每年醫師節慶祝活動他都到場致意，過去八個會期他都在立法院社福衛環委員會，上一季就協助很多法案通過、政策落實，與陳時中、醫師公會會員和理監事都很熟。醫界對於紓困、健保費率調整等重大醫療政策的意見，他都會協助反應給衛福部。

林右昌則說，去年民進黨提名不分區立委時，就主張醫師代表要放在安全名單，甚至全國名單要放第一名，民進黨籍醫師立委邱泰源最後排名第五。林右昌也表示，今天來和醫界前輩致意、致敬，希望外界「不要把什麼事情都做政治解讀」，這社會很多人都在不同崗位努力，政治人物能做的就是給予最大支持、做他們的後盾。

醫師 北市 黃珊珊 蔣萬安 陳時中

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