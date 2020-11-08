借鏡智利制憲公投 台灣為何不效法？

「智利敢把憲法砍掉重練來制憲，台灣難道沒勇氣跨出這一步？」台灣制憲基金會8日在新憲論壇指出，10月25日智利舉行新憲公投，高達755.8萬公民投票，以近79%的壓倒性票數同意制定新憲法；反觀我國中選會卻駁回「催生新憲公投」提案，認為台灣人民的權利遭到剝奪。

智利制憲民意高漲

淡大拉美研究所長宮國威表示，1980年的智利「威權舊憲」把健保等朝向私有化，勞工權益上還禁止罷工，造成貧富差距擴大。而目前28.9%希望制憲委員會能由國會共組，但71%民眾則希望全民普選，約2022年5月制憲投票，7、8月再進入複決公投；但左翼激進派缺乏意見整合，右翼則希望保有政治利益，這些對台灣將會有很多啟發。

台灣制憲公投遭駁

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，基金會4月30日向中選會提出制憲意向公投，但中選會10月初決定駁回公投提案，「同時智利卻完成了制憲意向公投，令人感慨萬千。」中選會用什麼理由駁回？一是「現在的修憲可以完成我們所提的制憲成果」，二是認為這項公投屬性屬於「諮詢性公投」。

「聽證會已經充分說明這不是諮詢性公投，而是人民基於重大政策創制權的行使！」林宜正強調，少有政治領導人會基於道德良心改革，多半是因為統治產生危機，民意強大的要求才能讓主政者因勢做出必要改革。台灣基於民主基礎要讓國家正常化，核心工程就是憲政改造，不該再讓鳥籠公投法阻礙人民權利。

憲法要基於人民意志

東吳大學法律系講師張錕盛表示，憲法是國家的基本法律秩序，擴散到整個法律體系，基於憲法優位原則而確立，但憲法是從哪裡得到這種特殊的效力？它其實是一定歷史政治過程的產物，並受到某些權力的支持形塑，「當這些權力基礎消逝時，憲法也是可以被揚棄的。」

「當憲法很難用修改的方式來解決時，放棄它、直接建構新憲法架構也是一種選項。」張錕盛強調，根據大法官釋字645號，創制複決權的公民投票以人民的意志為原則，中選會應該只能形式審查，而沒有實質內容審查的權限。

南台科大財法所長羅承宗（右起）、台灣制憲基金會林宜正、永社理事長黃帝穎、淡大拉美研究所長宮國威、東吳法律系講師張錕盛談制憲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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