快訊

一張圖看天氣！下周冷到18度 兩階段降雨熱區曝光

稱拜登「假總統」 川普拒參加明年1月就職典禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

借鏡智利制憲公投 台灣為何不效法？

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
淡大拉美研究所長宮國威指出，智利10月25日智利舉行新憲公投，對台灣將會有很多啟發。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
淡大拉美研究所長宮國威指出，智利10月25日智利舉行新憲公投，對台灣將會有很多啟發。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

智利敢把憲法砍掉重練來制憲，台灣難道沒勇氣跨出這一步？」台灣制憲基金會8日在新憲論壇指出，10月25日智利舉行新憲公投，高達755.8萬公民投票，以近79%的壓倒性票數同意制定新憲法；反觀我國中選會卻駁回「催生新憲公投」提案，認為台灣人民的權利遭到剝奪。

智利制憲民意高漲

淡大拉美研究所長宮國威表示，1980年的智利「威權舊憲」把健保等朝向私有化，勞工權益上還禁止罷工，造成貧富差距擴大。而目前28.9%希望制憲委員會能由國會共組，但71%民眾則希望全民普選，約2022年5月制憲投票，7、8月再進入複決公投；但左翼激進派缺乏意見整合，右翼則希望保有政治利益，這些對台灣將會有很多啟發。

台灣制憲公投遭駁

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，基金會4月30日向中選會提出制憲意向公投，但中選會10月初決定駁回公投提案，「同時智利卻完成了制憲意向公投，令人感慨萬千。」中選會用什麼理由駁回？一是「現在的修憲可以完成我們所提的制憲成果」，二是認為這項公投屬性屬於「諮詢性公投」。

「聽證會已經充分說明這不是諮詢性公投，而是人民基於重大政策創制權的行使！」林宜正強調，少有政治領導人會基於道德良心改革，多半是因為統治產生危機，民意強大的要求才能讓主政者因勢做出必要改革。台灣基於民主基礎要讓國家正常化，核心工程就是憲政改造，不該再讓鳥籠公投法阻礙人民權利。

憲法要基於人民意志

東吳大學法律系講師張錕盛表示，憲法是國家的基本法律秩序，擴散到整個法律體系，基於憲法優位原則而確立，但憲法是從哪裡得到這種特殊的效力？它其實是一定歷史政治過程的產物，並受到某些權力的支持形塑，「當這些權力基礎消逝時，憲法也是可以被揚棄的。」

「當憲法很難用修改的方式來解決時，放棄它、直接建構新憲法架構也是一種選項。」張錕盛強調，根據大法官釋字645號，創制複決權的公民投票以人民的意志為原則，中選會應該只能形式審查，而沒有實質內容審查的權限。

南台科大財法所長羅承宗（右起）、台灣制憲基金會林宜正、永社理事長黃帝穎、淡大拉美研究所長宮國威、東吳法律系講師張錕盛談制憲。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

公投 智利 中選會

延伸閱讀

公投提案遭駁回 制憲基金會：將要求釋憲

制憲兩案遭駁回 辜寬敏：絕不會輕言放棄

相關新聞

借鏡智利制憲公投 台灣為何不效法？

「智利敢把憲法砍掉重練來制憲，台灣難道沒勇氣跨出這一步？」台灣制憲基金會8日在新憲論壇指出，10月25日智利舉行新憲公投，高達755.8萬公民投票...

蘇貞昌：九二共識不存在 馬英九看不清該醒醒了

行政院長蘇貞昌今天在新北市受訪時指出，前總統馬英九老是看不清楚，中國對於「九二共識」早已定調，就是「一個中國」，「九二共...

馬習會研討會引爭議 侯友宜：兩岸往來要對等

前總統馬英九昨日舉辦「馬習會5周年」研討會，遭人質疑是在呼應中共的一國兩制，且國民黨主席江啟臣也沒出席，黨內似乎沒有共識...

逾越職權回應蔡習會？ 蘇貞昌：台灣不接受一個中國

蔡英文總統去年曾提到「蔡習會」聽起來滿誘惑的，也多次強調兩岸對話，現在馬英九又提起「蔡習會」，但行政院長蘇貞昌認為沒有必...

影／馬英九喊「蔡習會」 蘇貞昌：真的該醒醒了

「馬習會」昨日屆滿5周年，馬英九喊出要原汁原味的九二共識，來促成「蔡習會」，行政院長蘇貞昌今日受訪時表示，馬英九老是搞不...

蔡衍明轉型當網紅 嗆黃國昌：就是罵我才爆紅的

中天新聞台換照案備受矚目，時代力量前立委黃國昌日前先前披露旺中集團董事長蔡衍明，與旺中媒體高層的微信群組對話截圖，蔡疑似...

高鈺婷辭職後誰來代理黨主席 時力：高鈺婷暫代

時代力量黨主席高鈺婷日前閃掉請辭，引發部分黨員擔心黨務維繫是否會出問題。一位時力決策委員證實，高鈺婷已同意暫代主席，直到...

爆當年陸委會原沒錢辦馬習會 馬英九：還好有見李顯龍

馬習會今天滿五周年，前總統馬英九下午在「馬習會五周年」研討會上透露，當年原本陸委會沒有舉辦馬習會的預算，後來因為當時新加...

4因素制約兩岸難恢復對話 張五岳：不會有「蔡習會」

兩岸關係急凍，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳今指出，兩岸未來將被美中大國對抗博弈、香港議題持續發酵、兩岸官方欠缺政治互信...

蘇起：川普若連任對台是災難 連任失利是「老天有眼」

國安會前秘書長蘇起今天表示，若美國總統川普連任，對台灣來說會是個災難，「川普實在是個爛總統」，川普做的很多事看起來似乎對...

民進黨批馬 不要再沉溺於九二共識等同兩岸和平幻覺裡

針對前總統馬英九舉辦馬習會五周年研討會，民進黨今天表示，兩岸的時空背景早已不同，馬前總統一再緬懷過去，無法解決兩岸當前的...

【接班柯文哲／上】黃珊珊拚市政 柯市府成立輔選小組助攻

藍綠陣營都積極部署2022台北市長一役，現任市長柯文哲要交棒給誰，檯面上似乎屬意副市長黃珊珊，但柯也在市議會答詢時表態，不排除支持國民黨蔣萬安，接班態勢舉棋不定，也讓外界看得一頭霧水。但據了解，柯市府最近悄悄成立輔選小組，力挺黃珊珊參選。

熱門新聞

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統 「期待台美雙方合作」

你們沒有不一樣？孫大千點蔡英文、川普五點巧合

「對台灣是災難」游盈隆：拜登可能延續歐巴馬重中輕台

蘇起：川普若連任對台是災難 連任失利是「老天有眼」

拜登當選 柯志恩：入戲很深的川粉電視台想想如何轉大彎

爆當年陸委會原沒錢辦馬習會 馬英九：還好有見李顯龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。