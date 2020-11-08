逾越職權回應蔡習會？ 蘇貞昌：台灣不接受一個中國

蔡英文總統去年曾提到「蔡習會」聽起來滿誘惑的，也多次強調兩岸對話，現在馬英九又提起「蔡習會」，但行政院長蘇貞昌認為沒有必要，遭外界質疑是否逾越職權。蘇貞昌今受訪表示，蔡英文在國慶演說就公開表示，台灣在平等、尊重情形下，不會放棄努力，但一個中國是大部分台灣人民不能接受的。

蘇貞昌說，「做為總統任命的行政院長，我與總統非常了解對方」，知道怎麼維護台灣主權及國人安全，讓台灣在世界有一席之地。

蘇貞昌說，他與總統會努力讓台灣經濟繼續成長，讓人民安居樂業，帶領台灣一起對抗疫情，這些都是蔡英文的信念，也是蔡英文交代的，他會一直努力，「我們彼此默契相當好」。

蘇貞昌指出，總統在國慶演說時，很明白地表示，台灣在平等、互惠、互相尊重的情形下，不會放棄任何努力，但這是有前提的，若對方堅持一個中國原則，台灣大部分人民都不會接受。

另外，馬英九說外界質疑他舔共，但他反駁自己沒有舔，媒體追問蘇貞昌看法，但蘇僅回「這個他自己去講」，不願多作回應。