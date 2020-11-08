拜登當選 蘇貞昌：一定能使台美關係大躍進

美國總統大選結果出爐，拜登當選新任美國總統，行政院長蘇貞昌今日上午受訪時公開祝賀拜登，蘇還表示，今年初蔡英文總統當選連任時，拜登有來電祝賀，現在蔡英文總統也回電祝福，相信美國未來在拜登領導下，台美關係會越來越好，這對兩國人民都是好事。

蘇貞昌說，很開心看見美國人民又一次完成民主的進程，而我們台灣在蔡總統的領導下，有非常好的台美關係，今年初拜登曾來電祝賀蔡英文總統，而這次拜登當選後，蔡英文總統也立刻回電，由此可見台美關係相當好。

蘇貞昌表示，在蔡英文總統領導下，美國通過友台法案、軍售案，貿易量也大大增加，像現在台美貿易額已2兆4300多億，台灣在美國的投資額也高達7000多億，經貿關係良好。

蘇貞昌指出，台美雙方有共同的民主價值，同樣堅持對於區域的和平、穩定，兩國之間有很深的長年友誼，相信拜登未來帶領美國後，一定能使台美關係大躍進。