選輸都翻臉不認帳 孫大千：川普與蔡英文有五驚人巧合

美國總統大選開票結束，民主黨候選人拜登確定當選第46任美國總統。前立委孫大千在臉書表示，在蔡英文總統和美國總統川普的總統大選中，有著五個驚人的巧合；包含兩個人都具備「選輸翻桌不認帳」的特質，更緊抱著中國大陸做為假想敵，抹紅對手。

孫大千表示，蔡英文在和副總統賴清德黨內初選時，就已經公開嗆話非贏不可；川普面臨敗選的命運，也是仍然要頑抗到底。而且兩人都緊抱著中國大陸做為假想敵，盡一切力量將北京政權妖魔化來突顯自身挺身而出、勇敢對抗的英雄形象，也都習慣給對手帶紅帽子，並且公開恐嚇選民，如果讓對手選贏就會被中國大陸統治。

孫大千更指出，香港壹傳媒集團主席黎智英在兩場選舉中，都扮演著關鍵的角色。在台灣總統大選時，黎智英旗下的媒體集團肩負著消滅韓國瑜的重責大任，沒想到，在美國總統選舉時，黎智英的特助還可以花一萬美元去假造拜登兒子叛國的證據。而且兩場選舉中都充斥著抹黑對手的假新聞，然後藉由網路平台大量散播。