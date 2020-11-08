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高鈺婷辭職後誰來代理黨主席 時力：高鈺婷暫代

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高鈺婷目前狀態為「請辭待命」，代理黨主席。圖／本報系資料照
高鈺婷目前狀態為「請辭待命」，代理黨主席。圖／本報系資料照

時代力量黨主席高鈺婷日前閃掉請辭，引發部分黨員擔心黨務維繫是否會出問題。一位時力決策委員證實，高鈺婷已同意暫代主席，直到下任主席產生並進行交接；高鈺婷也表示，會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜，待新主席就位後，屆時會率兩位副秘一起請辭，並同時辭去決委職銜，以示負責。

高鈺婷請辭後繼續代理的作法並非獨創。1997年1月2日，時任台灣省長宋楚瑜因為先前時任總統李登輝決心凍省，突然神隱，並隨即請辭省長職務；李登輝全力慰留宋未果，在僵持20天後，宋楚瑜才以獨創的「請辭待命」方式恢復上班。

時力黨內人士分析，高鈺婷狀況不同於宋楚瑜，宋當年辭呈是需要上級批准才生效，因此尚未批准期間才會有「請辭待命」的模糊狀態，但高身為黨主席，請辭不需要誰來批准，用「請辭待命」來代理黨主席實務上的確是比較特別些；但黨內維持穩定是首要目標，依然肯定高鈺婷願意承擔責任繼續擔任看守工作，相信未來高卸下黨主席，也會是時力相當重要的資產，能繼續和黨一起努力打拼。

高鈺婷 宋楚瑜 李登輝

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