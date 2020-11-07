爆當年陸委會原沒錢辦馬習會 馬英九：還好有見李顯龍

馬習會今天滿五周年，前總統馬英九下午在「馬習會五周年」研討會上透露，當年原本陸委會沒有舉辦馬習會的預算，後來因為當時新加坡總理李顯龍邀約至父親李光耀故居喝茶敘舊，錢就可以由外交部出帳，「否則哪有這個預算，開玩笑」。

馬英九表示，當初選擇到第三地新加坡舉辦馬習會，考慮不節外生枝，本來沒打算跟李顯龍見面，但後來因為新加坡要求，最後階段才敲定，在李光耀故居與李顯龍聊超過一個小時。

馬英九說，他覺得李顯龍當時積極邀約敘舊，應該是李光耀在兩岸關係上扮演非常關鍵角色，「李顯龍大概有點技癢」，不過這樣也好，「對陸委會來講有很大幫助」。

馬英九說，本來陸委會辦馬習會是沒有預算，正在傷腦筋錢要從哪裡出帳，但一旦他見李顯龍之後，錢就可以由外交部出帳，官僚體系很有意思，因為外交部說沒有外交關係怎麼出帳。

與會學者附和，現在就沒有這樣的問題，外交部跟陸委會職能都混在一起。馬英九回應，「對啊、對啊、對啊，不過我們與民進黨本來就不同」，順勢暗酸民進黨。