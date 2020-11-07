4因素制約兩岸難恢復對話 張五岳：不會有「蔡習會」

兩岸關係急凍，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳今指出，兩岸未來將被美中大國對抗博弈、香港議題持續發酵、兩岸官方欠缺政治互信與良好溝通管道、兩岸領導人人格特質與底線思維等四因素制約。

前總統馬英九今天主張，「蔡習會」是唯一能解除海峽危機的方法。張五岳認為，未來三年內兩岸很難建立新共識或恢復對話談判，當然也就不會有「蔡習會」，兩岸領導關係只能先「求穩」再「求好」。

張五岳說，兩岸現在能做的是以新思維與作為，做好危機管控，避免誤判、擦槍走火意外，也避免人民敵意螺旋加深，促使「和平發展格局」由量變成為質變。

張五岳認為，當前蔡政府「親美抗中」路線，反而不利台灣，基於國際政治現實，我方對美、日等做過多資源的投入，不僅會面臨現實框架受限與邊際效用遞減，反而促使中共加大報復，對我國利益更大傷害損失。

張五岳說，大陸認為台灣有「以疫謀獨」、「以武謀獨」或「依美謀獨」可能，對大陸而言，美國是榴蓮、台灣是柿子，大陸要對內交代、對外施壓，只能挑軟的捏；大陸人口占全球百分之十九，若對台灣有敵意，台灣不可能有和平穩定。

張五岳指出，兩岸就算當前沒有共識，仍舊可以尋求共識，就像北京從來沒有說九二共識可以一中各表，但也從沒因馬英九講各表，就斷我們任何一個邦交國，這就是歷史事實。