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蘇起：川普若連任對台是災難 連任失利是「老天有眼」

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國安會前秘書長蘇起表示，若川普連任失利是「還好老天有眼」，美國人救了台灣。 美聯社
國安會前秘書長蘇起表示，若川普連任失利是「還好老天有眼」，美國人救了台灣。 美聯社

國安會前秘書長蘇起今天表示，若美國總統川普連任，對台灣來說會是個災難，「川普實在是個爛總統」，川普做的很多事看起來似乎對我們很好，但其實很不利，台灣抱川普大腿抱這麼緊，根本是「所託非人」，若川普連任失利是「還好老天有眼」，美國人救了台灣。

長風演講基金會和台北論談基金會今天舉辦「美國總統大選後的東亞新局勢」，中央研究院院士吳玉山和蘇起發表演講。

蘇起說，到目前為止，川普和拜登都還沒認輸，美國大選還沒正式結束，從3日投票開始算到明年1月20日就任，可能會有長達79天的僵局，這段時間美國中樞無主，沒有最高統帥，決策困難，多地可能發生動亂，北京鷹派可能「怦然心動」，不過這個發生的機率很小。

蘇起說，若川普連任，會更有信心翻轉全球秩序，加強抗中、加速經濟脫鉤，推動西太平洋軍力的攻勢佈署，把台灣變成美國印太戰略的一環，台灣就變成前進基地，這是他最擔心的，因為台灣會變成中共優先打擊對象，而川普可能會把台灣轉型，但中共不會等美國佈署和台灣轉型，會被迫提前解決台灣問題。

蘇起說，若拜登選上總統，對外團隊人才濟濟、更專業，拜登會維持反中言詞，但美中關係或許有「重置」的機會，美中貿易戰也會緩和，不過也沒有好到哪裡去，川普之前被爆料台灣是「筆尖」，而對民主黨而言就是黨綱四萬三千字裡的一句話，對台灣會遵守台灣關係法。

蘇起說，未來美中關係會繼續以「競爭」為主，但因為都有核武，所以不會直接兵戎相見，雙方軍力及戰備，為的是政治角力，不是流血，但「代理人」如台灣會挨打。

他表示，若美國中樞無主，若未來的美國總統仍打「台灣牌」，尤其把台灣轉成亞太攻勢佈署的一部分，或拜登重置美中關係失敗，最可能發生的是中共「小打」，以戰逼美國談，台灣變成美中交易品，結果台灣局部變天。

長風演講基金會和台北論談基金會今天舉辦「美國總統大選後的東亞新局勢」，國安會前秘書長蘇起演講。記者徐偉真/攝影
長風演講基金會和台北論談基金會今天舉辦「美國總統大選後的東亞新局勢」，國安會前秘書長蘇起演講。記者徐偉真/攝影

川普 蘇起 拜登 美國大選

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