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九二共識被稱舔共 馬英九：馬習會我舔過他一下沒有？
兩岸關係陷入僵局，前總統馬英九力主九二共識尋求對話，甚至促成蔡習會，但相關主張卻被說是舔共。馬下午表示，他對舔共完全沒有興趣，「你看馬習會開了，我舔過他一下沒有」，強調與對岸互動，他努力做到平起平坐、尊嚴對等。
不過馬英九也坦言，以大陸目前的態度，如果台灣不能接受九二共識，他們大概不會同意，但對岸的九二共識比我們小很多，只注意一個中國，沒有注意到各自表述，民進黨則是無論怎樣都反對，目前要蔡習會確實不容易。
馬英九說，兩岸不要想用軍事方式解決問題，要走政治途徑，所以要謀和；相較多買武器、多找友邦，蔡習會是唯一能解除海峽危機的方法，蔡英文總統也有意思坐下來談，但若不主張一個中國、各自表述，看不出有這個機會。
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