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九二共識被稱舔共 馬英九：馬習會我舔過他一下沒有？

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九二共識被稱舔共 馬英九：馬習會我舔過他一下沒有？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
馬習會五周年紀念，馬英九基金會今天舉辦「馬習會五周年」研討會，前總統馬英九開幕致詞表示，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。 記者曾吉松／攝影
馬習會五周年紀念，馬英九基金會今天舉辦「馬習會五周年」研討會，前總統馬英九開幕致詞表示，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。 記者曾吉松／攝影

兩岸關係陷入僵局，前總統馬英九力主九二共識尋求對話，甚至促成蔡習會，但相關主張卻被說是舔共。馬下午表示，他對舔共完全沒有興趣，「你看馬習會開了，我舔過他一下沒有」，強調與對岸互動，他努力做到平起平坐、尊嚴對等。

不過馬英九也坦言，以大陸目前的態度，如果台灣不能接受九二共識，他們大概不會同意，但對岸的九二共識比我們小很多，只注意一個中國，沒有注意到各自表述，民進黨則是無論怎樣都反對，目前要蔡習會確實不容易。

馬英九說，兩岸不要想用軍事方式解決問題，要走政治途徑，所以要謀和；相較多買武器、多找友邦，蔡習會是唯一能解除海峽危機的方法，蔡英文總統也有意思坐下來談，但若不主張一個中國、各自表述，看不出有這個機會。

九二共識 馬英九 民進黨

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