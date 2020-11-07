慶醫師節、亮眼防疫外交 蔡英文歸功我醫界付出

醫師公會全聯會今舉行七十三屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、醫療報導獎頒獎典禮，過去三年蔡英文總統從不缺席醫師節慶祝大會，她今致詞時感謝，今年我亮眼的防疫外交，基於國內醫療公衛優秀表現，台灣醫師不只守護國人，更是引領台灣走向國際的動力。

自新冠肺炎疫情發生以來，全國五萬名醫師及醫事人員日夜執行防疫工作，共同努力守護國人生命健康安全，讓台灣人民得以如常生活，防疫成果並為世界各國所稱羨及肯定。蔡英文致詞時高呼，「大家真的辛苦了！」，滿座醫師掌聲歡聲雷動。

蔡英文說，在此次疫情中，醫師公會扮演著重要角色，除協助整備防疫物資外，並以醫師專業的角度在大眾媒體中宣導正確防疫觀念，以穩定台灣民心。此外，也用視訊方式將台灣成功的防疫經驗向世界醫師會、亞大醫師會、英、日、奧等各國分享。

「全國抗疫醫護人員死守第一線防疫，今年更應該來。」蔡英文承諾，未來將促進醫療法修法，改善醫療勞動條件，提升醫療品質。因為有台灣醫界的付出，我國才有機會幫助國際上更多人守護健康，這是台灣人的價值，在後疫情時代，期許醫療衛生能量繼續推向國際。

行政院院長蘇貞昌致詞時鞠躬致意，他說，如今國際新冠肺炎肆虐，歐洲多國因二次疫情爆發，封城停班停課，台灣還可以辦大活動，雙十節五十萬人看煙火，甚至能在日月潭三十萬人泡茶，台灣是「亂世中的福地」，最要感謝的是人民的配合、最要肯定的是在第一線的醫護人員。