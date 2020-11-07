蘇貞昌醫師節向醫師交心 有限資源一時無法讓大家滿意

面對醫界提出的諸多建議，行政院長蘇貞昌下午出席第七十三屆醫師節慶祝大會致詞時表示，可能在有限資源情形下，一時之間沒有辦法讓大家都滿意，有時候大醫院滿意小診所不滿意，有時這裡滿意那裡不滿意，政府知道有好多意見，其實難以讓全體、長期滿意，但會盡心盡力讓事情做好。

至於明年招生第二期重點科別公費醫師，衛福部規畫服務時間延長為十年，引起醫界議論，蘇貞昌也說，行政院編列十億的經費，讓需要公費醫師的偏鄉，能讓公費醫師留下來，甚至鼓勵退休的醫師在繼續能夠在要服務的地方提供服務，甚至有鑒於有些醫師工作量很大，所以希望還可以服務的不要太早退休。

蘇貞昌還半開玩笑說，「建議陳部長加一款，頭髮比院長多的，不可以退休。」但陳部長要匡列經費，讓醫護人員真的得到必要的資源作支持。

蘇貞昌在致詞一開始表示，當全世界受武漢肺炎疫情衝擊，有四千九百萬人確診，超過一百二十萬人死亡，許多國家像英、法及義大利等，紛紛因二次疫情爆發而鎖國、封城，甚至禁止人民外出、學校停課停班的此時此刻，台灣卻能夠辦理像這麼大的醫師節慶祝大會，頒獎給有功人員，還能夠在雙十節晚上有五十萬人聚集在台南看放煙火，今天早上他特別在日月潭推銷的紅茶，卅萬人在那裡泡茶。

蘇貞昌說，台灣正如美國時代雜誌所說，防疫世界第一名，是亂世中的福地，台灣之所以能夠這樣，最要感謝是全體人民支持政府，最要肯定的是在第一線為人民安全、國家公衛把關的全體醫護人員。

蘇貞昌指出，大家知道，蔡總統得人民支持，為國家服務，在她的率領下，政府非常重視全台灣的公衛及人民醫療環境和服務，他非常感謝中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源，豐厚的學經歷，以他優秀的醫界及醫護關係，貢獻很多寶貴意見，在立法院指教行政院，監督行政團隊，必把意見向總統報告，告訴行政團隊應該怎麼做，蔡總統特別能夠指出來各方面醫界的意見，行政院傾全力做到讓大家滿意，讓台灣真的能夠方方面面，不僅現在要守得住，未來更是要安全健康。

不過，蘇貞昌也說，可能在有限資源情形下，一時之間沒有辦法讓大家都滿意，有時候大醫院滿意，小診所不滿意，有時這裡滿意，那裡不滿意，確確實實我們知道有好多意見，其實難以讓全體及長期滿意，如果三十幾個部會首長，最常在一起開會商談研究就是衛福部，就是陳時中部長，這次在防疫上被大家講都要順時鐘，不能逆時鐘，代表的其實不是他一個人，是後面這麼多的醫護團隊給他支持，他一定知道大家的辛苦，所以我們會盡心盡力讓事情做好。

蘇貞昌說，醫師是視病如親，不分家人和親人，在這次全國防役工作上，特別看到全體醫護人員在這一方面的了不起，所以就偏鄉弱勢如果還有需要照顧的地方，特別拜託衛福部，由行政院編列十億的經費，讓需要公費醫師的偏鄉弱勢，能讓公費醫師留下來，甚至鼓勵退休的醫師在繼續能夠在要服務的地方提供服務，甚至有鑒於有些醫師工作量很大，所以希望還可以服務的不要太早退休，他半開笑說，「建議陳部長加一款頭髮比院長多的，不可以退休。」

語畢，立刻引起哄堂大笑。不過，蘇貞昌也表示，陳部長要匡列經費，讓醫護人員真的得到必要的資源作支持。請大家一如過往，繼續能夠在醫療領域多貢獻，讓台灣不只這一次防疫被肯定，台灣也因為有各位，成為最健康最安全的國家。