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馬習會五周年 趙春山：九二共識是打開協商大門的密語

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
馬習會五周年紀念，馬英九基金會昨天舉辦「馬習會五周年」研討會，前總統馬英九（右）開幕致詞表示，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。 記者曾吉松／攝影
馬習會五周年紀念，馬英九基金會昨天舉辦「馬習會五周年」研討會，前總統馬英九（右）開幕致詞表示，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。 記者曾吉松／攝影

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，馬習會能成局有四大條件，相當不容易，其中打開兩岸協商大門的通關密語就是「九二共識」。 記者陳正興／攝影
淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，馬習會能成局有四大條件，相當不容易，其中打開兩岸協商大門的通關密語就是「九二共識」。 記者陳正興／攝影

馬習會五年前的今天在新加坡登場，文化大學與馬英九基金會今天舉辦馬習會五周年研討會。淡江大學大陸所榮譽教授趙春山表示，馬習會能成局有四大條件，相當不容易，其中打開兩岸協商大門的通關密語就是「九二共識」；政治大學東亞所榮譽教授邱坤玄說，馬習會已經搭建起兩岸和解的橋樑，若蔡政府能認清當前國際現勢，盼要回到這座橋上，兩岸關係才有和解可能。

趙春山表示，馬習會能成行，首先是領導人有強烈的意志力，因為當初幕僚、智庫評估馬習會是幾乎不可能的任務；但當領導人下定決心，就有排除萬難的可能。趙説，馬習會從「兩岸兩會」負責人、兩岸主管事務部門首長，步步升高到兩岸領導人會面，這段過程是兩岸高層會晤的典範。

趙春山指出，「決策執行，一氣呵成」、「秘密協商，公開成果」是馬習會得以成行的另外兩個主因；最後也是最重要的，就是運用九二共識作為「密語」，這代表雙方心照不宣的理解，希望以創造性的模糊，獲取創造性的成果。

邱坤玄表示，馬習會時雙方握手長達81秒，這81秒是兩岸最和平的時刻，馬習會達成了雙方互不否認對方存在的實踐，這是不可抹滅的歷史。邱說，經常有人批評馬習會是不對等，但當時兩國元首飛機在新加坡樟宜機場齊頭併停，會後記者會馬英九的名牌也是寫著總統且有中華民國國旗，「能達到這些機果，都是出於兩岸有足夠的互信，相當可貴」。

邱坤玄表示，當前對兩岸情勢緊張，蔡政府總是在指責提出異議者，稱「你們怎麼不去罵中共」，但會造成當今局面，改變的是民進黨政府，才造成這這局面。邱指出，作為領導人只有一個目標，就是避免戰爭，盼蔡政府能盡快回到「馬習會」成果的延續。

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