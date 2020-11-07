為兩岸緊張降溫 馬英九：中共應「立即停止戰機擾台」

兩岸關係情勢緊張，共機頻繁繞台。前總統馬英九今天呼籲中共「立即停止戰機擾台」，認為這種作法只會增加台灣反感，傷害台灣人民感情；要改善兩岸關係，要拿出善意與誠意，既然雙方都不願發生戰爭，就必須高度自制，避免擦槍走火。

馬英九更指出，除軍機擾台外，10月8日大陸外交官毆打我方駐斐濟代表處人員事件，絕不能再發生，否則只會升高反陸情緒，把台灣的民心越推越遠，讓中國大陸國家主席習近平倡議的「心靈契合」淪為空談。

馬英九表示，當前兩岸關係越來越惡化，緊張態勢持續升級，「國際危機組織」（ICG）「危機觀察」（CrisisWatch）月報，今年6月將台海列入「政治安全情勢重大惡化地區」，9月份報告更指台海情勢再惡化，兩岸已進入「準戰爭狀態」。

馬英九說，今年共機侵擾我西南「防空識別區」多達280架次，其中飛越海峽中線49架次，是30年新高；中共公布「迅雷2020」專案行動，宣稱破獲數百起台灣間諜案，解放軍在台海附近頻頻演習，暌違40年的兩岸軍事衝突一觸即發。

馬英九表示，雖蔡總統最近國慶講話調子放軟，但兩岸關係仍持續惡化；無論中共當局或蔡政府，都應當致力於緩和兩岸當前嚴峻情勢，而且都要拿出具體行動。