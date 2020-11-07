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批蔡政府美中選邊 馬英九：川普政府也不會跨一中紅線

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今天是馬習會五周年紀念，馬英九基金會下午舉辦「馬習會五周年」研討會，前總統馬英九開幕致詞表示，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。 記者曾吉松／攝影
今天是馬習會五周年紀念，馬英九基金會下午舉辦「馬習會五周年」研討會，前總統馬英九開幕致詞表示，期待兩岸能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。 記者曾吉松／攝影

美國總統大選結果將揭曉，前總統馬英九今提出警示，表示美國無論誰當總統，終究以美國國家利益優先，無論我方跟美國關係如何緊密，我國國家利益與大陸政策，也不可能跟美國國家利益與對華政策完全一致。

馬英九提醒，美國無法提供台灣安全的保證，即使是川普政府，也不會為了台灣輕易越過大陸設下的「一中原則」紅線；我國不要在美陸抗爭中選邊站，以免淪為大國博弈棋子，讓台灣成為兩強鬥爭下犧牲品。

馬英九表示，我國的命運掌握在自己手中，如果唯美國馬首是瞻，受損的可能就是台灣利益，例如蔡總統為討好美國宣布明年元旦開放美國萊豬進口，造成民眾強烈恐慌與專家普遍反彈，我方卻遲等不到台美「雙邊貿易協定」（BTA）洽簽。

馬英九批評，民進黨為了選票，決定「選邊站」投入美陸對抗，加碼反陸，使得兩岸敵意升高；誠懇建議，民進黨政府面對當前局勢，必須改變「選邊站」、「一面倒」的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。

馬英九說，馬政府採取的對外政策大戰略是「和陸、友日、親美」三主軸，兼顧兩岸關係與國際關係，力求「機會極大化、威脅極小化」，締造60年來最和平繁榮的台海情勢。

馬英九表示，蔡總統國慶時說，「面對區域和平穩定受到威脅，我們堅守不畏戰，不求戰的原則，避免擦槍走火」；「不求戰、不畏戰」是對的，但更要備戰、避戰與謀和，也就是「二不三要」。

馬英九強調，「避戰」與「謀和」不是示弱，而是以智慧創造對我方有利的情勢，也就是「孫子兵法」上說的「上兵伐謀」，避免被不利情勢所逼而「求和」，因為戰爭不能解決兩岸問題，只會帶來更多問題。

馬英九認為，民進黨政府「聯美抗陸」策略，實際上不足以為台灣帶來安全保證，雖近日美國國會又通過多項軍售及挺台法案，但卻始終沒有改變美國行政部門堅持40多年的台海「戰略模糊」政策，不明確承諾出兵保台。

馬英九說，外交部長吳釗燮稱「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，「若與中國大陸發生衝突，台灣不會依靠美國干預」，這些「自我打臉」說法，完全違背綠營基本立場，許多人認為是出自美方授意與施壓。

馬英九 民進黨 台海

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