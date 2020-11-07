蔡總統出席醫師節大會 肯定醫界協助台灣走向世界

蔡英文總統下午出席第73屆醫師節慶祝大會致詞時表示，台灣的醫師不僅守護民眾健康，還協助台灣走向世界，醫療外交一直都是台灣的強項，今年台灣能有非常亮眼的防疫外交，是因為台灣有堅強的醫療衛生實力。因為台灣醫界的付出，可以幫助世界上更多人、守護健康的朋友，這是台灣人共同的價值。

蔡總統細數過去四年兌現與醫界一起合作改革的成果。她表示，這次是我上任以來第四次來參加這場大會，回頭看，我們推動多元雙向醫療爭議處理機制的試辦計畫，來預防和降低醫療糾紛，已經執行三年，不僅調處成功率逐年提升，醫療爭議司法案件也逐年在下降；住院醫師適用勞基法，也已經實施滿一年，全國七千多位住院醫師的工時及休假的彈性，也獲得了保障；醫療法第82條的修正草案，從三年前在立法院審議，現在早已經是通過了，也落實執行，讓醫療過失責任的認定歸屬，能夠來依法明定。

蔡總統表示，對各位醫師朋友所關心的議題，都非常的重視，也會持續開創更好的醫療環境和福利，現在繼續在推動醫療事故預防與爭議處理法的立法，及醫療法的修法，希望透過增訂醫師勞動權益保障專章，把其他聘僱醫師勞動權益，像是工作契約、職災補償及退休保障等，能夠納入規範。

蔡總統指出，不論是改善醫師勞動條件和執業環境，或者是提升醫療品質，還有強化健康跟防疫安全網，及打造更完善的長照體制，在各個方面都還有很多工作要做，她相信只要大家齊心協力，一步步往前走就能完成目標，希望各位醫師持續給政府支持和協助。

蔡總統說，今年全國都在對抗疫情，醫護人員更是在第一線，她知道醫師公會全聯會隨時召開應變會議來協助防疫工作，讓整個醫療體制能夠正常運作，她要真的非常謝謝所有的醫師的努力，也要向全國醫界先進表達最深沈的感謝。

蔡總統表示，台灣的醫師不僅守護民眾的健康，還協助台灣走向世界，醫療外交一直都是台灣的強項，每一次我出訪友邦的時候，一定會跟台灣派駐當地的醫療團交流，他們對友邦朋友協助和付出都讓她非常感動，今年台灣能更有非常亮眼的防疫外交，也是因為台灣有堅強的醫療衛生實力，這一次全球對抗疫情，包括世界醫師會（WMA）及亞太醫師會聯盟（CMAAO），都把台灣的防疫經驗分享世界各國參考。

蔡總統說，她也要特別感謝全聯會的付出，長期以來，對外積極投入國際醫療事務，讓世界看到台灣，對內做醫界和政府溝通橋樑，提供許多寶貴的建言。在後疫情時代，她期待跟大家一起努力，繼續保障全體國人的健康，持續把台灣的醫療衛生能量拓展到國際社會。