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影／侯友宜說軌道經費被排擠 蘇貞昌：一毛錢都不少

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
行政院長蘇貞昌對於軌道建設經費是否遭排擠，強調已經核定的一毛都不會少，地方不用擔心。記者江良誠／攝影
行政院長蘇貞昌對於軌道建設經費是否遭排擠，強調已經核定的一毛都不會少，地方不用擔心。記者江良誠／攝影

蘇貞昌宣布兩年內中小學教室要裝冷氣，新北市長侯友宜擔心會擠掉軌道預算，有議員質疑是挖東牆補西牆。蘇貞昌說，這是誤會，為了讓孩子有舒適、安全的學習環境非常重視，完成了學校危險教室補助興建。我們也承諾，在2022年2月以前，學校所有的配電、裝置完成，班班有冷氣，這些錢中央大力補助地方，地方不用擔心，至於核定給地方的軌道建設，一毛錢都不會少，地方也不必擔心，也不要誤會。

新冠肺炎疫情，台灣防疫受到各國肯定，WHA將要開會，各國也表態力挺，蘇貞昌也說，全世界因為疫情鎖國、封城，台灣是亂世中的福地，人民生活作息正常，這是得來不易的成果，更該團結一致對抗疫情，也要對抗對我們侵擾的國家。

蘇貞昌今天到日月潭向山遊客中心參加日月潭紅茶賽頒獎，蘇貞昌說，全世界因新冠肺炎疫情，4900多萬人已經確診、超過120萬人死亡，台灣不但沒有鎖國、封城、戒嚴，今天還可以在魚池鄉這麼好、這麼美麗風景的地方，公所、農會攜手舉辦日月潭紅茶賽，這麼多人來這裡玩。我們就知道台灣真的是亂世中的福地，而且台灣的人民生活作息都正常，沒有受影響，這是非常難能可貴。

台灣經濟發展也是全世界極少數正成長國家，也是亞洲四小龍第一名，這一季的經濟成長率達到3.3%，這是全世界極少有的，國人同胞一起努力，才有這個成果，我們要珍惜得來不易的成果，也應該更加團結一致，除了對抗疫情，對抗對我們侵擾的國家。

疫情 蘇貞昌 新冠肺炎

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