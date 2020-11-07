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黃珊珊、蔣萬安合體避談市長選舉 談萊豬一致對準中央

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
北市副市長黃珊珊與立委蔣萬安避談2022市長選舉，萊豬議題一致對準中央。記者潘永鴻／攝影
北市副市長黃珊珊與立委蔣萬安避談2022市長選舉，萊豬議題一致對準中央。記者潘永鴻／攝影

被視為2022台北市長競爭對手的副市長黃珊珊、國民黨立委蔣萬安今同場活動，更同框拍照。不過對於選舉議題兩人都不願多談，但對萊豬議題兩人都口徑一致對準中央。黃呼籲，中央應清楚讓地方可以配合；蔣則說，中央相關配套不完備。

近期兩人都被點名，是2022北市長選舉藍白競爭對手，黃珊珊表示，她的態度還是一樣，就是把書讀好再來考試。

蔣萬安表示，身為台北市立委，就是盡全力幫台北市民做事，為台北市爭取相關的經費、預算，這是他一直以來的初衷，接下來還是一樣，不管是爭取建設資源都會盡最大力量，尤其最近台北市民非常關心萊豬議題，不管是源頭管理還是標示，都希望反映民眾的心聲。

關於萊豬議題，行政院農委會和衛福部目前說法是否自我矛盾？黃珊珊表示，「如果這麼安全為何學生不能吃？」北市很清楚的態度就是要務實，只要說好源頭管理方法，地方就會配合，但現在就是還不清楚狀況，中央政府應該說清楚，地方才好配合，否則就是各執一詞沒有意義。

蔣萬安說，食安一直都是民眾最關心的民生議題之一，這次政府貿然開放萊豬，如今1月1日就快到，但政府相關的配套都不完備，包括邊境查驗的人力編制和經費完全不夠，後續管理像是需召開時安會報也都沒依法召開，民眾最關心的標示也無法做到，要如何幫民眾做食安的把關，才是重要議題。

至於美國大選是否影響未來萊豬的話題？蔣萬安表示，現在還在持續開票，無論如何站在國人的立場，都希望台灣維持和平穩定發展，國人關注民生議題，自己也會持續關注，「食安不容退讓，不管任何政黨執政，立場就是確保國人的健康安全。」

萊豬爭議，黃姍姍籲，中央應清楚讓地方可以配合；蔣萬安則說，中央相關配套不完備。記者潘永鴻／攝影
萊豬爭議，黃姍姍籲，中央應清楚讓地方可以配合；蔣萬安則說，中央相關配套不完備。記者潘永鴻／攝影

北市 萊豬 蔣萬安

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