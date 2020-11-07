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世界醫師會再度致函譚德塞 籲WHA讓台以觀察員身分參與

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，「世界醫師會」（WMA）理事主席蒙哥馬利（Dr. Frank Ulrich Montgomery）4日再度公開致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），促請WHO接受台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），外交部對此表達誠摯感謝。

外交部表示，蒙哥馬利在信中表示，新冠肺炎肆虐全球，對世人健康與生命造成嚴重威脅之際，全球公衛體系必須加強合作，在全球防疫工作上持續排除台灣的參與，既諷刺且將產生反效果。

公開函中表示，WHO基於維護全球公衛與人類福祉的職責，應該讓台灣以觀察員身份參與WHA，並出席各項技術性會議，尤其台灣防疫成功經驗彌足珍貴，備受世人肯定，台灣也樂願向全球提供相關專業及物資的協助，WHO不應因政治因素而犧牲世人的健康福祉。

外交部表示，WMA是由世界112個各國專業醫師組織所組成，是全球最具規模及份量的醫師專業組織，一向與「中華民國醫師公會全國聯合會」（Taiwan Medical Association, TMA）維持密切合作關係。TMA在無任所大使吳運東及理事長邱泰源的帶領下，多年來積極參與WMA並做出貢獻，外交部再度鄭重呼籲WHO秉持專業，基於維護全人類健康福祉的宗旨，傾聽各方支持台灣與會的聲音，儘速邀請台灣參與WHA。

外交部 WHO 醫師

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