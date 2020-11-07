快訊

獨家／21年首次 觀光發展基金決定舉債59億元

影／男騎士硬闖中橫便道管制站撞傷2人 遭攔竟跳懸崖失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵斷軌下周提懲處 林佳龍：不會推基層愈高責任愈重

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍接受媒體聯訪。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍接受媒體聯訪。記者曹悅華／攝影

台鐵成功站5月19日斷軌44公分，還讓兩列車通過，上周永康到新市站間又出現19公分斷軌，輿論譁然。周四台鐵調查報告出爐，交通部要求立即採行六項改善措施，預計下周提懲處報告。對此，交通部長林佳龍說，不會推給基層，愈高層反而責任愈重，基層有功就會嘉獎。

據調查報告，台鐵主要缺失包括未依規定立即通報調度所、未依規定即時抽換鋼軌、未依規定記錄，以及通報資訊內容誤聽等。交通部責成台鐵局立即採行六項改善措施，包含今年前完成全台四萬處鋼軌接頭處及焊接點精密檢測、強化各項巡查頻率、增訂斷軌標準作業程序、建置軌道巡檢通報管制資訊系統、提升軌道焊接品質、採購超音波探傷車等設備。

對於台鐵斷軌案，林佳龍說，現在交通部已經有內部調查告完成，由台鐵跟鐵道局提出檢討報告，台鐵主要涉及四項疏失，需要進行六項改善。

林佳龍說，針對主動發現問題的台鐵員工，有功會來嘉獎；至於涉及疏失，通報跟記錄沒有在規定時間內檢修換軌，也會有懲處。不會把責任推給基層，愈高層責任愈重。

林佳龍說，檢討是為了改善，提升台鐵行車安全。斷軌後展開全國台鐵軌道檢查，特別有4萬處鋼軌連接點跟焊接點需要檢視，成立台鐵軌道安全督導小組，分七個工務段，由三位次長結合專家做全面體檢，確保近期內鋼軌沒有任何可能問題。對於台鐵軌道安全改善項目會全力支持，包含修改斷軌處置作業程序、加強巡檢、提升採購如軌道巡檢車或是精密檢測儀，都會盡快到位。

媒體問台鐵局長張政源是否自請處分？林佳龍說，張有表示要負最大責任，他請張把整個事情先處理好，畢竟張對業務最了解，調查報告有疏失的部分會再咎責。有功的同仁，特別是基層會再嘉獎。

針對台鐵針對普悠瑪事故總體檢改善狀況已於11月初上傳到網路，改善的其中六項與軌道有關，卻還繼續發生斷軌。林佳龍說，過去五年14次斷軌，只要按斷軌標準程序處置，就不怕斷軌，只怕沒按照規定處置。

林佳龍說，鋼軌在火車頻繁經過，有年限，也是耗材，要處置好鋼軌標準作業程序，把規定做的更好，在執行面落實巡查，包含通報紀錄，只要一個環節沒有落實，就會成為破口。像是司機主動通報不是應該給調度員，而是要給站務員，主動通報要嘉獎，但通報內容跟對象有錯誤也要做檢討跟改善。

台鐵 林佳龍 事故

延伸閱讀

中捷通車盧秀燕致謝歷任首長 交通局：預計先試營運4周

交通部：台中捷運綠線可以營運了

公車司機涉毒駕車撞死人 交通部修規要求全面採檢

觀光局拚年底升格觀光署 林佳龍：13個風管處應整合

相關新聞

台鐵斷軌下周提懲處 林佳龍：不會推基層愈高責任愈重

台鐵成功站5月19日斷軌44公分，還讓兩列車通過，上周永康到新市站間又出現19公分斷軌，輿論譁然。周四台鐵調查報告出爐，...

政治人物聲量速報／黃偉哲衝第三名 一杯咖啡讓馮世寬討論度火熱

鄭添財還直接把桌上的咖啡朝對方丟去，馮世寬也不甘示弱脫去西裝外套，作勢要上前「理論」甚至嗆聲「他運氣好，如大街上我不會客氣」，讓總是語出驚人的馮世寬繼「宋仲基差我一點，金城武不如我」後，個人金句再添一筆。

公僕變黨工？藍告蘇貞昌、發言人、小編圖利

行政院長蘇貞昌昨天第七度遭杯葛施政報告，立法院國民黨團批評，蘇貞昌不召開法定會報是傲慢，加上放任政院小編帶風向攻擊在野黨...

賭美總統大選結果沈富雄願賭服輸 林郁方：我分文未取

美國總統大選結果將揭曉，不少賭局也近兌現時刻。前立委沈富雄與國民黨智庫國安組召集人林郁方之前也打賭，民主黨總統候選人拜登...

時力大將上中天擬送紀律會 網酸：上次送進3個月沒下文

中天新聞台換照風波持續延燒。時力國際部主任劉仕傑昨天因上中天的政論節目，且手拿「反關台、挺中天」麥克風，被質疑時力反中天...

時力打假球？國際部主任上節目竟拿「反關台、挺中天」

中天新聞台換照風波持續延燒。時代力量昨晚在臉書貼文表示，「旺董隻手遮天，換照案不應許可」，但卻被大批網友發現，時力國際部...

對岸籲回到九二共識基礎 國民黨：共識不應成爭議本身

國台辦主任劉結一今在北京「馬習會」5周年座談會上表示，兩岸要繞開九二共識進行對話溝通是完全行不通，但只要認同九二共識，台...

民進黨、國民黨、學者回應北京馬習會研討

民進黨昨天表示，「馬習會」就是當年國民黨單方面押寶中國，呼應中方把九二共識調整為「只有一中、沒有各表」，早已不見容於台灣...

接見醫療奉獻獎得獎人 游錫堃：得獎人都具宗教家精神

立法院長游錫堃今天傍晚接見第30屆醫療奉獻獎得獎人，以道家「天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭」表彰所有得獎人，表示聖...

學者：美國大選無論誰當選 美中關係已轉變回不去

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天表示，美國總統選舉無論誰出線，在軍事上對中共會有更清晰的立場，對中國大陸...

若拜登當選台灣不妙？學者：美方針未變 不必如喪考妣

美國大選持續開票，選後美中台三邊關係引發關注。學者分析，若拜登當選，固然美國和中國兩強對撞的氣氛會稍緩，但美國要維持世界...

張景森：轉型正義沒有地域限制 金馬不能被忽略

行政院政務委員張景森今出席「戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄」新書發表會，他受訪時表示，台灣在1980年代的民主化過程，金...

熱門新聞

閃電颱風暴風圈觸陸！ 天氣風險：台南以南午後別外出

閃電颱風暴風區正侵襲強降雨持續 北北基降雨時間曝

桃竹苗吹焚風 120年來11月最高溫！ 新竹飆34.3度 新竹人暈喊：熱到快著火

閃電颱風挾雨續襲 但台南大水庫集水區進帳有限

幫宣布拜登確定勝選 蔡正元：再見了川普先生

賭美總統大選結果沈富雄願賭服輸 林郁方：我分文未取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。