台鐵斷軌下周提懲處 林佳龍：不會推基層愈高責任愈重

台鐵成功站5月19日斷軌44公分，還讓兩列車通過，上周永康到新市站間又出現19公分斷軌，輿論譁然。周四台鐵調查報告出爐，交通部要求立即採行六項改善措施，預計下周提懲處報告。對此，交通部長林佳龍說，不會推給基層，愈高層反而責任愈重，基層有功就會嘉獎。

據調查報告，台鐵主要缺失包括未依規定立即通報調度所、未依規定即時抽換鋼軌、未依規定記錄，以及通報資訊內容誤聽等。交通部責成台鐵局立即採行六項改善措施，包含今年前完成全台四萬處鋼軌接頭處及焊接點精密檢測、強化各項巡查頻率、增訂斷軌標準作業程序、建置軌道巡檢通報管制資訊系統、提升軌道焊接品質、採購超音波探傷車等設備。

對於台鐵斷軌案，林佳龍說，現在交通部已經有內部調查告完成，由台鐵跟鐵道局提出檢討報告，台鐵主要涉及四項疏失，需要進行六項改善。

林佳龍說，針對主動發現問題的台鐵員工，有功會來嘉獎；至於涉及疏失，通報跟記錄沒有在規定時間內檢修換軌，也會有懲處。不會把責任推給基層，愈高層責任愈重。

林佳龍說，檢討是為了改善，提升台鐵行車安全。斷軌後展開全國台鐵軌道檢查，特別有4萬處鋼軌連接點跟焊接點需要檢視，成立台鐵軌道安全督導小組，分七個工務段，由三位次長結合專家做全面體檢，確保近期內鋼軌沒有任何可能問題。對於台鐵軌道安全改善項目會全力支持，包含修改斷軌處置作業程序、加強巡檢、提升採購如軌道巡檢車或是精密檢測儀，都會盡快到位。

媒體問台鐵局長張政源是否自請處分？林佳龍說，張有表示要負最大責任，他請張把整個事情先處理好，畢竟張對業務最了解，調查報告有疏失的部分會再咎責。有功的同仁，特別是基層會再嘉獎。

針對台鐵針對普悠瑪事故總體檢改善狀況已於11月初上傳到網路，改善的其中六項與軌道有關，卻還繼續發生斷軌。林佳龍說，過去五年14次斷軌，只要按斷軌標準程序處置，就不怕斷軌，只怕沒按照規定處置。

林佳龍說，鋼軌在火車頻繁經過，有年限，也是耗材，要處置好鋼軌標準作業程序，把規定做的更好，在執行面落實巡查，包含通報紀錄，只要一個環節沒有落實，就會成為破口。像是司機主動通報不是應該給調度員，而是要給站務員，主動通報要嘉獎，但通報內容跟對象有錯誤也要做檢討跟改善。