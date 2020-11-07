賭美總統大選結果沈富雄願賭服輸 林郁方：我分文未取

美國總統大選結果將揭曉，不少賭局也近兌現時刻。前立委沈富雄與國民黨智庫國安組召集人林郁方之前也打賭，民主黨總統候選人拜登將大贏爭取連任的現任總統川普130張選舉人票。林晚間在臉書表示，沈已願賭服輸，但他分文未取。

林郁方還原，上週國民黨智庫國安組召開「美國大選」討論會，我特地邀請沈富雄先生和張登及教授參加，沈在會上強調拜登必定贏150票以上，並表示没人敢跟他賭1萬元。林說，眼看沈顧盼自雄，他決定和沈賭拜登贏不了130票。

林郁方說，今晚和沈富雄上同一政論節目，沈在節目上當場拿出1萬元紅包要給林，紅包上還寫有「願賭服輸」4個字，但林僅用手摸一下紅包袋表示心領，節目一結束就把紅包還給沈。

林郁方表示，和沈富雄打賭只為了表明它們也相信拜登會贏，但不認為能贏130票以上，但這場打賭驚動不少親友，急著探聽紅包是否已入林口袋，讓林必須昭告天下：「沈富雄的確『信守承諾』，林郁方則『分文未取』」。

林郁方呼籲親友，千萬別趁機敲他竹槓，更重要的是，維護「不好賭」的社會風氣，人人有責。