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時力大將上中天擬送紀律會 網酸：上次送進3個月沒下文

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量雲林縣議員廖郁賢。圖／本報系資料照
時代力量雲林縣議員廖郁賢。圖／本報系資料照

中天新聞台換照風波持續延燒。時力國際部主任劉仕傑昨天因上中天的政論節目，且手拿「反關台、挺中天」麥克風，被質疑時力反中天是在打假球。時代力量黨團總召邱顯智表示，要在決策會上提案，把劉仕傑送紀律會從嚴處置；但有網友留言質疑，廖郁賢等人的人頭黨員案在紀律會躺了3個月了都沒下文，這次又喊送紀律會，「該不會又是另一次打假球吧」。

邱顯智臉書表示，劉仕傑出席中天政論節目戶外錄影這樣的場合，拿著「反關台、挺中天」的麥克風發言，引發外界對時力的嚴重誤解，甚至連藍委都藉此來表示時力挺中天、反關台，已經嚴重損及時代力量的聲譽。

邱顯智批評，劉身為中央黨部一級主管，難道不清楚時力反紅媒的一貫主張嗎？這種做法，簡直在抹殺時力長年反紅媒的努力，「我會在決策會議提案，送交紀律委員會從嚴處置，給支持者一個明確的交代」。

但有網友留言表示，時力雲林縣議員廖郁賢等人的人頭黨員案，已經送進紀律會3個月了，至今完全沒有任何下文，質疑紀律會根本沒有功能。也有網友開玩笑說，劉仕傑臉書名為護台胖犬，其中的「台」指的應該就是「中天新聞台」，一切很合理，沒毛病。

廖郁賢由於涉及人頭黨員案，時力決策委員會在7月30日共同決議，暫停其黨部主委職權，並將全案送交紀律委員會調查；時力決策會發言人李兆立前天受訪時表示，紀律會是獨立運作單位，關於案情調查情況，決策委員不會過問，也不會有任何干預，因此並不清楚調查進度；時力紀律會目前並無設有任何對外發言窗口。

時代力量 邱顯智

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