時力打假球？國際部主任上節目竟拿「反關台、挺中天」

中天新聞台換照風波持續延燒。時代力量昨晚在臉書貼文表示，「旺董隻手遮天，換照案不應許可」，但卻被大批網友發現，時力國際部主任劉仕傑昨天才上中天的政論節目，且手拿「反關台、挺中天」麥克風，質疑時力反中天是在打假球。時代力量發出聲明表示，對黨職人員管理之疏失，謹以致歉，並將儘速將此案交由內部人事評議機制處理。

時代力量表示，在中天換照審查之際，劉仕傑因個人疏失，決定上中天節目，致使出現與中天「捍衛新聞自由」字樣同框的畫面，造成外界對時力立場產生混淆，非常不妥；對此時力深表歉意並已予以斥責。

時代力量指出，經查劉仕傑上節目是為談美國總統大選，發言內容確實未超出此範圍，亦未談及中天換照；而時代力量對於NCC基於新聞專業及操守嚴審中天換照，無涉新聞自由，該立場從未改變。

該事件也引發綠營關注，民進黨團幹事長鄭運鵬在臉書表示，前青年外交官（劉仕傑）可能長期旅居國外，不知道中天新聞台的狀況，一定是可以被體諒的；這不是應酬場面，各界不應苛責。劉仕傑並未有進一步回應，僅臉書表示，「筋疲力盡，我累了，bye」。

上中天政論節目的不止時代力量，民眾黨新竹縣竹北市民代表林碩彥同樣出席。民眾黨表示，林碩彥發言主要談水荒及停灌的問題，並沒有談及挺中天的相關內容，且黨中央也尊重個別黨員的言論自由，並非代表黨中央發言。

民眾黨指出，針對中天電視台換照一事，中天電視若有相關違規事實，應進行適當裁處，也必須對過去承諾要做到的改善內容，負起責任；不過NCC也應明訂判定的指標，包括審查辦法、標準，作為審照、換照的依據，未來也應該用相同的標準，檢視任何一家違反新聞倫理的新聞頻道，才能化解外界擔心的政治力介入問題。